Suferi de oniomanie – BOALA CUMPARATURILOR? Intra aici sa vezi care sunt simptomele 

Nu doar drogurile, alcoolul sau tutunul creeaza dependenta. Chiar si cumparaturile pot deveni periculoase.

O boala intalnita frecvent in Occident face tot mai multi pacienti in Romania: se numeste “oniomanie” sau dependenta de shopping.

Cei afectati si-ar da chiar si ultimul ban din buzunar pentru tot felul de cumparaturi, mai mult sau mai putin necesare.

In special femeile sunt predispuse si asta doar ca sa se simta mai bine. Psihologii spun ca, in ultima vreme, tot mai multe romance au cerut ajutorul lor, ca sa scape de asa-zisa dependenta de cumparaturi.

Potrivit specialistilor, oniomania se manifesta mai ales in cazul persoanelor care sufera de depresie, de stres sau de singuratate. Acestea au astfel tendinta de a merge la cumparaturi si de a achizitiona tot felul de lucruri, fie ca au sau nu nevoie de ele.

De cele mai multe ori, femeile tind sa dea banii pe haine si accesorii, in timp ce barbatii isi cumpara de obicei electronice.

In tarile occidentale, afectiunea e frecvent intalnita. In Statele Unite si Canada chiar s-au infiintat grupuri si asociatii care ii ajuta pe cei care au devenit dependenti de cumparaturi.

In ultima vreme, tot mai multe cazuri au fost semnalate si la noi. Si asta, sustin psihologii romani, mai ales dupa aparitia mallurilor, locuri care de altfel si in Occident sunt frecventate de cei pentru care shoppingul e o obsesie.

Specialistii spun ca numarul romancelor care devin dependente de cumparaturi a crescut in ultimii ani, mai ales de cand au aparut mall-urile.

Cum nu s-a inventat inca medicamentul impotriva dependentei de shopping, specialistii au alte metode de a ajuta pacientele. Le recomanda in primul rand sa-si incredinteze cardurile bancare sotilor si de asemenea sa faca sport sau sa plece in excursii, de preferat, spun expertii, in zone unde nu sunt malluri.

Sursa: stirileprotv.ro