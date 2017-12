Antares Group lucrează pentru prima rețea de gaz natural comprimat din România

Interviu cu Catalin Laurentiu Valutanu – Business Development Manager at Antares Group

România încă discută retușurile finale ale Cadrului Național de Politici, ultima etapa de transpunere a Directivei europene privind infrastructura de carburanți alternativi. Totuși, proiectul CNG Romania, al primei rețele de stații de alimentare cu CNG pentru vehicule din România, în valoare de peste 5 milioane de euro, ar putea deveni realitate, a declarat pentru energynomics.ro, Cătălin Văluțanu, Business Development manager, Antares Group, într-un interviu exclusiv.

În România lucrurile se mișcă cu dificultate. În timp ce Bulgaria dispune de peste 100 de stații de gaz natural comprimat, în România sunt doar două, cu perspectiva de a fi deschisă încă una în curând, spune Văluțanu.

Guvernul a creat un grup de lucru inter-ministerial din care fac parte și membri ai organismului de reglementare al pieței energiei, ANRE, care va transpune Directiva 94 din 2014 a Comisiei Europene privind implementarea infrastructurii de combustibili alternativi: aceasta are ca domeniu de reglementare, de la gaz natural comprimat, la electricitate și hidrogen. Documentele principale s-au aflat în dezbatere publică până la jumătatea lunii august. Ulterior creionării formei finale a documentului, Guvernul va parcurge și restul pașilor necesari pentru adoptarea Cadrului Național de Politici.

”Avantajele gazului natural comprimat, pe lângă lipsa emisiilor – el arzând aproape în întregime – sunt costul și consumul mai scăzute față de combustibilii clasici. În plus, acest tip de combustibil poate fi adaptat și pentru motoarele diesel, nu doar pentru cele pe benzină, așa cum se întâmplă în cazul mai bine-cunoscutului GPL (gaz petrolier lichefiat). Un mare producător de vehicule de marfă utilizează deja cu succes modele de tir cu autonomii de până la 1.500 de kilometri doar cu utilizare de gaz natural comprimat sau lichefiat”, susține directorul de dezvoltare al Antares.

Care sunt investițiile efectuate de Antares în zona energetică până acum?

Antares Group este constituit dintr-un grup de 9 firme cu capital integral românesc, fondat în 1994 de antreprenorul vâlcean Dumitru Becșenescu, firmele din grup având sedii sociale în Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, și Șelimbăr, județul Sibiu.

Principalele companii ale Antares Grup sunt Denisson Energy SRL (oil & gas), Antares Transport SA (transport persoane), Antares Motors SRL (reparații auto) și Mamaia Resort Hotels (turism).

Denisson Energy a fost înființată în anul 2012. Obiectul principal de activitate al societății îl constituie producerea și distribuirea produselor GPL (auto și uz casnic) și CNG pentru vehicule, comercializarea, livrarea, transportul, montarea și punerea în funcțiune a instalațiilor de tip SKID pentru gaz petrolier lichefiat (GPL), precum și distribuția de motorină și benzină.

Investiții în domeniul GPL uz casnic:

– stație de îmbuteliere si depozit propriu în localitatea Orlești, județul Vâlcea, pentru producție și comercializare GPL pentru uz casnic (butelii aragaz), permițând o acoperire eficientă a zonei de Sud/Sud-Vest;

– un parc propriu de peste 30.000 butelii;

– flotă proprie de camioane si cisterne, care asigura transportul până la punctele de distribuție

– rețea de distribuție care acoperă mai ales regiunea de sud-vest a României (10 județe: Alba, Argeș, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Vâlcea ) și cuprinde aproximativ 1.500 de puncte de vânzare;

Investiții în domeniul GPL auto:

– 15 stații proprii de distribuție GPL auto.

Investiții în domeniul CNG:

– În cursul anului 2015, Denisson Energy a construit prima stație de gaz natural comprimat (CNG) din țară, pe care a inaugurat-o în luna noiembrie a aceluiași an. Capacitatea de comprimare este de 600 mc/oră. Momentan funcționează cu un capăt de umplere ce poate alimenta 100 autovehicule pe zi (grad de utilizare 40%), cu posibilitate de adăugare a încă 2 capete de umplere, atunci când cererea va fi suficient de mare;

– În 2016 Denisson a câștigat licitația organizată de un mare producător de autovehicule din Romania pentru realizarea unei stații de CNG, investiție finalizată în 2017.

Investiții conexe au fost realizate de Antares Transport SA prin achiziționarea unei flote de 20 de autobuze pe CNG și de Antares Motors prin construirea primei stații ITP pentru autovehicule CNG autorizată RAR.

Care sunt planurile de investiții viitoare? Care este volumul lor in euro?

Investițiile viitoare vizează în special domeniul CNG. Astfel, proiectul CNG Romania, al primei rețele de stații de alimentare cu CNG pentru vehicule din România în valoare de 5.212.238 euro, a primit aprobare pentru o cofinanțare de 85% (maxim 4.430.402 euro) din partea Uniunii Europene.

Proiectul prevede construirea a nouă stații publice de alimentare cu CNG a autovehiculelor de-a lungul coridoarelor europene de transport Rin-Dunăre și Orient – Mediterana de Est, care fac legătura între țările din Vestul și Sudul Uniunii, vizând totodată nodurile urbane principale (București și Timișoara), precum și accesul la orașele cele mai importante de pe aceste trasee: Arad, Constanța, Craiova, Deva, Drobeta Turnu-Severin, Pitești și Sibiu.

Evoluțiile rapide din domeniul gazului natural pentru vehicule (NGV) ne-au determinat să luăm în calcul și investiția în stații de alimentare cu LNG (gaz natural lichefiat), dedicate exclusiv vehiculelor grele de transport. Amplasarea a două astfel de stații, la București și Timișoara, este încă în faza studiului de fezabilitate.

O investiție-suport este prevăzută pentru Antares Motors, care ar urma să își autorizeze service-ul pentru reparații instalații CNG și pentru conversii ale autovehiculelor tradiționale pentru a putea utiliza și gaz natural comprimat. Cel mai probabil, adaptările la motoare cu sistem bi-fuel si dual-fuel se vor face pe licență italiană, discuțiile fiind avansate cu două companii de top din Peninsulă.

Câteva cifre urmărite in KPI pentru acest an- cifra de afaceri, profit, număr de angajați, si cum vor evolua %?

La nivelul lui Denisson Energy, cifra de afaceri (CA) pe semestrul I 2017 a fost de 6,7 mil. lei, din care 8,56% revine diviziei de gaz comprimat. Ținta pentru CA pe 2017 este de 15 mil. lei, iar începând cu 2018 estimam o creștere exponențială, având în vedere deschiderea celor 9 stații noi de CNG care, împreună cu stația existentă să aducă o creștere substanțială a veniturilor din CNG.

Stația de gaz natural comprimat de la Rm. Vâlcea a livrat o cantitate 365.663 kg CNG în 2016 și 207.727 kg in semestrul I 2017 (în creștere cu 18,82%). Creșterea an pe an așteptată la sfârșitul lui 2017 este de peste 20%. Clientul principal este Antares Transport cu cele 20 de autobuze cu CNG, restul clienților având o cotă de 10,1% în 2016 și de 14.83% pe semestrul I 2017.

Numărul de angajați ai Denisson Energy este de 55, în creștere cu 4 față de 2016 (+7%). 5 dintre aceștia lucrează la stația de CNG. Anul 2018 va aduce o creștere de cel puțin 10 angajați (+18%) dacă serviciile de operare ale noilor stații de CNG nu vor fi externalizate.

Cum faceți față condițiilor de piață si care sunt clienții urmăriți in Romania, dar si in exterior, daca este cazul?

Condițiile din piața de CNG sunt dificile, datorita lipsei clienților și a infrastructurii de alimentare și servisare, insuficiente. Piața este încă la început, este în formare, iar noi fiind constrânși cumva să acționăm și ca formator al acestei piețe, ne confruntăm permanent, alături de ceilalți pionieri în domeniu, cu rezistența la schimbare, la tehnologii noi și cu lipsa de informare, care se manifestă nu doar la nivelul clientului individual, dar și la nivelul companiilor deținătoare de parcuri auto (reticență la investiții) și chiar la nivelul autorităților (sistem greoi de autorizare a stațiilor, lipsă de reglementări actualizate, de strategii, de măsuri, a unui organism care să ajute dezvoltarea domeniului).

Important este că avem și sprijin, aliați, observând și la nivelul autorităților naționale o îmbunătățire a implicării.

Principalul sprijin a venit de la nivel european, prin adoptarea Directivei 94/2014 pentru implementarea infrastructurii de carburanți alternativi și prin sprijinirea financiară a proiectului CNG Romania.

Apoi am avut ajutor din partea Asociației de profil la nivel european, NGVA Europe, la care suntem membri din 2016 și al cărei reprezentant în România sunt.

Ne-am organizat și la nivel național, în Asociația Producătorilor și Utilizatorilor Gazului Natural Comprimat – CNG, partener în proiectul CNG Romania, condusă în prezent de Dumitru Becșenescu, Președintele Grupului Antares.

Am fondat o alianță puternică cu ENGIE România și IVECO România și colaborăm cu alți jucători din piață pentru a dezvolta domeniul NGV în țara noastră.

Avem susținerea utilizatorilor individuali de autovehicule pe gaz natural.

Suntem prezenți la numeroase conferințe naționale la care abordăm subiecte legate de NGV, presa de specialitate din domeniul economic, al transporturilor rutiere și al energiei ne oferă un suport considerabil.

Avem relații bune cu autoritățile din domeniu și contribuim cu puncte de vedere și cu know-how la conturarea legislației din domeniu, inclusiv la recent dezbătutul Cadru Național de Politică pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește combustibilii alternativi în sectorul transporturilor și pentru instalarea infrastructurii relevante în România. Avem speranța că acest document se va transforma cât mai repede într-o hotărâre de guvern și va completa Legea 34/2017, transpunând astfel DAFI în legislația românească și stabilind cadrul de dezvoltare pe termen scurt și mediul al carburanților alternativi și implicit al NGV și la noi în țară.

În concluzie, în ciuda greutăților, privim viitorul cu optimism, ne concentrăm exclusiv pe piața internă, pe educarea acestei piețe, pe convingerea clienților cu flote mari, transport, distribuție, curierat, servicii publice etc și ne-am dori să vedem cât mai multe municipalități urmând exemplul orașelor Râmnicu Vâlcea, Sibiu și Giurgiu, care au anunțat planuri de investiții în autobuze GNC pentru transportul local.

Bogdan Tudorache

www.cngromania.eu

Proiectul, în valoare de 5,2 milioane de EUR, este derulat în cadrul programului CEF al Agenției pentru Inovație și Rețele ( INEA ) a Comisiei Europene și este cofinanțat de Uniunea Europeană cu 85% din valoarea acestuia.

Detalii despre proiect și stadiile de implementare puteți găsi accesând www.cngromania.eu.