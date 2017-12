La Multi Ani Romania Intregita! La Multi Ani tuturor romanilor! 

Sa ne bucuram de acesta zi magica, o zi care simbolizeaza victoria Binelui (a romanilor) impotriva raului (imperiilor cu care ne-am invecinat pe rand, mai bine de un mileniu)! 1 Decembrie reprezinta victoria milioanelor de Eroi care de-a lungul timpului au luptat pentru bucata lor de Pamant Romanesc.

Dar sa nu uitam ca 1 Decembrie reprezinta in acelasi timp si momentul cand Dumnezeu ne-a oferit niste circumstante atat de favorabile, nascute din disperarea Pacii de la Buftea, incat Petre Carp a spus ca Romania are atat de mult noroc incat nu mai are nevoie de oameni politici.

Poate vom avea si acum acelasi noroc, pentru ca in mod clar oameni de stat nu numai ca n-avem, dar multi dintre cei care vremelnic ocupa (sau au ocupat) posturile de demnitate publica sunt cei mai mari dusmani ai romanilor.

Asadar, La Multi Ani Romania si sa avem din nou noroc!

Apoi, oare putem spera sa ne ridicam din nou la nivelul generatiei Marii Uniri? Caci vremea e aproape!

Fie ca urmatorul 1 Decembrie sa fie binemeritat cel al Centenarului Unirii, al Romaniei Reintregite!

Sursa: https://www.rumaniamilitary.ro/la-multi-ani-romania-la-multi-ani-tuturor-romanilor