Pentru ca si-a batut joc de salariatii romani, un afacerist strain a fost premiat de Camera de Comert – Valcea! Rusine!

Mi se pare de-a dreptul haios si, in acelasi timp, revoltator ca un smecher strain care sifoneaza bani grei din judetul Valcea, zeci de milioane de euro, sa fie premiat de Camera de Comert si Industrie Valcea. Un individ, exponent al serviciilor secrete ale unui stat strain, care-si bate joc de salariatii romani, refuzandu-le drepturi elementare, este ridicat in slavi de niste insi avari, sclavi ai banului! Doar pentru simplul fapt ca smecherul acesta, nici nu merita sa-i scriem aici numele, a bagat niste banuti in conturile Camerei trecute pe persoana fizica de ani de zile, i s-a intins covorul rosu si i s-au ridicat osanale penibile! Aceasta este tara in care traim, o tara de slugi si indivizi fara coloana vertebrala, gata sa-si vanda constiinta pentru cativa arginti!