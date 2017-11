Nu-l inteleg pe Stefan Prala, devenit COCOS la ABA Olt…

Nu-l inteleg pe Stefan Prala, directorul de la ABA Olt. Sa fim intelesi – el nu a ajuns director la aceasta institutie datorita meritelor sale profesionale! E clar! Numai un idiot ar putea sa creada acest fapt. Prala a fost uns director ca urmare a unor sfori trase politic din diverse zone. Cocotat pe scaunul de mare grangur la Ape, mi se pare de-a dreptul penibila infatisarea aceasta de mare cocos cinstit care se lupta cu vulpile avide din curtea ABA Olt. Hai sa fim seriosi! Deunazi am citit un articol sau, ma rog, o insailare asa-zis gazetareasca in care lui Prala i se atribuiau anumite vaicareli indreptate subliminal chiar impotriva celor care i-au pus de mai multe ori cozonac in gusa. Niste minciuni mari cat casa! Este rusinos sa procedezi asa, Stefan Prala! Ti-o spun deschis!

Tiberiu Pirnau