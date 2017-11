Cod galben de viscol în 8 judeţe. Este afectat si judetul Valcea! 

Administratia Nationala de Meteorologie e emis un cod galben de viscol valabil joi, 30 noiembrie, intre orele 6.00 si 22.00, in zone din opt judete.

In judetul Caras-Severin si in zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges, Sibiu, Alba si Hunedoara vantul va avea intensificari sustinute, cu viteze ce vor depasi la rafala 70…80 km/h, iar pe creste 90 km/h.

De asemenea, ANM a emis si o informare meteo, valabila pentru cea mai mare parte a tarii, începând de joi ora 2.00 pana vineri ora 2.00. Se vor consemna intensificari ale vantului, polei si precipitatii mixte la munte si cantitati moderate de apa.

La munte vantul se va intensifica treptat, cu rafale ce vor depasi 60…65 km/h. La altitudini mari vor predomina ninsorile, se va depune strat nou de zapada, iar in restul zonei precipitatiile vor fi mixte si se va forma polei.

Intensificari temporare ale vantului vor fi si in zonele mai joase e relief, cu viteze mai mari in Banat si pe litoral, de pana la 60…70 km/h. In Banat, Crisana, Maramures, cea mai mare parte a Olteniei, nord-vestul Munteniei si local in Transilvania va ploua, cantitatile de apa vor depasi 15…20 l/mp si izolat 30 l/mp, iar pe spatii restranse se va semnala polei.