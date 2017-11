Bărbat de 62 de ani, încarcerat pentru conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice 

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale împreună cu cei din cadrul Postului de poliție Mateești au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de către Judecătoria Râmnicu Vâlcea, față de un bărbat din Bujoreni.

Potrivit unui comunicat al IPJ Vâlcea, bărbatul are 62 de ani, este din comuna Bujoreni şi are de ispăşit o pedeapsa de 2 ani si 7 luni inchisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice.

În fapt, la data de 13 august 2015, bărbatul a condus un autoturism în Râmnicu Vâlcea, având dreptul de a conduce autovehicule suspendat, iar la efectuarea virajului la stângă, pentru a intra pe o stradă, a acroșat un alt autoturism

A fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0.99 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost încarcerat la un penitenciar din județul Argeș.