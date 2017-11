RASPUNS PENTRU SUA: ”Nu suntem colonia nimănui!” Americanii dau dovada de aroganta si tupeu in relatia cu ROMANIA! SHAME ON YOU!!! ANSWER FOR USA: „We are not the colony of anyone!” Americans show arrogance and nerve in the relationship with ROMANIA! SHAME ON YOU !!! 

Eurodeputatul PPU-SL Maria Grapini (membră a grupului S&D din Parlamentul European) oferă un răspuns acerb pentru Statele Unite ale Americii în controversa momentului legată de legile justiției din România.

CITIȚI ȘI:Toți ochii pe Justiție! Departamentul de Stat al SUA, mesaj de ULTIMĂ ORĂ pentru România

Concret: europarlamentarul PPU-SL Maria Grapini contestă comunicatul oficial dat de Casa Albă luni seară cu privire la setul de legi ale Justiției dezbătute în Parlament.

Umanista atacă vehement reacția oficialilor americani, considerând că ei nu transmit un mesaj potrivit secolului XXI. Grapini susține că acest comunicat este unul jignitor și România ar trebui să reacționeze la acest afront, conform unei postări de marți dimineață de pe Facebook.

Fostul ministru al IMM-urilor afirmă că statul român ar trebui să adopte o atitudine fermă, să ceară explicații și scuze publice, poziția Statelor Unite fiind una „incalificabilă”.

Redăm mai jos declarația integrală a europarlamentarului Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal:

„Cerem imperios Parlamentului României? Cum este posibil să scrii așa ceva, într-un comunicat oficial, în secolul XXI, la adresa unei țări suverane? Departamentul de Stat somează forul suprem al democrației din România, instituția zero a oricărei democrații din lume, să respingă ceva ce nu place…Măriei Sale? Dumnezeule, este o premieră incredibilă, pe care o numesc, fără rezerve, total nediplomată şi jignitoare! Este incalificabilă poziția SUA! România trebuie să reacționeze la acest afront! Dacă tot a fost invocat, Parlamentul României trebuie să ceară explicații, de urgență! Sunt un om cu valențe indiscutabile pro Europa şi SUA, dar o astfel de premieră periculoasă nu poate rămâne netaxată: cum să ceară un for american, indiferent care, chiar şi Departamentul de Stat, unui Parlament ales democratic, în cazul acesta, de cetățenii României, să voteze sau nu pachete de legi, să respingă sau nu amendamente? Cine a ales Parlamentul României, cine a mers la vot, noi sau americanii? Solicit țării mele să ia atitudine fermă şi demnă! Solicit Parlamentului României să ceară explicații şi scuze publice! Nu suntem colonia nimănui!”