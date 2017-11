Avem DOVADA incompatibilităţii! Fostul preşedinte al CJ Vâlcea, Gică Păsat, a încasat 60.000 euro pe 15 instalaţii

După cum am mai consemnat, fostul preşedinte interimar al Consiliului Judeţean Vâlcea, Gheorghe Păsat, a fost cel care în anul 2013, pe când era un simplu consilier judeţean liberal, a furnizat, prin firma SC Interinstal SRL, instalaţii de climatizare şi ventilaţie pentru dotarea sălii mari de şedinţe modernizată în anii 2013-2014 de societatea Protectchim SRL, ceea ce îl face pe Păsat să fie în stare flagrantă… de INCOMPATIBILITATE. Acum avem dovada că Păsat a „călcat strâmb” şi a încasat circa 60.000 de euro de la Consiliul Judeţean, via SC Protectchim SRL, furnizând 15 instalaţii astfel: ventilator de evacuare, montaj pe perete, cu grilă interioară şi exterioară, clapetă anti-retur, plasă anti-insecte, debit 150-160 m3/h, montaj în grup sanitar (2 bucăţi); ventilator de evacuare centrifugal, carasat – structură profile aluminiu şi panouri duble de poliuretan, pentru montaj exterior, 2250 m3/h, 150 Pa (2 bucăţi); ventilator de introducere aer 5400 m3/h, axial, intubat, pentru sistem desfumare (2 bucăţi); ventilator desfumare, axial, intubat, 9000m3/h 40 Pa, rezistent la 400 grade C minim 1 ora (2 bucăţi); centrală de tratare aer 2500 m3/h, cu baterie de incalzire, batreie de răcire, filtru de praf si ventilator introducere (2 bucăţi); centrala de tratare aer 35.000 m3/h, cu baterie de incalzire, baterie de răcire, filtru de praf, camera amestec, ventilator introducere, ventilator evacuare, tablou electric de comanda si protectie, modulata (1 bucată); chiller – agregat de răcire apă 194 KW cu kit hidraulic inclus, cu tablou de comanda si protectie (1 bucată); schimbător de căldură în placi 344 KW (1 bucată); pompă circulaţie apă caldă 15,2 m3/h 4 mCA, montată pe conductă (1 bucată); vas expansiune închis cu membrană elastică 100 litri (1 bucată). În aceea perioadă, societatea Protectchim SRL Râmnicu Vâlcea, condusă acum de fostul director Oltchim, Constantin Roibu, avea un „înger păzitor” atunci când venea vorba de contractele de lucrări cu instituţiile statului. Pe lângă zecile de licitaţii câştigate în mod dubios cu administraţii publice locale, iată că firma lui Roibu a fost „blagoslovită” cu un avantaj nesperat atunci când a fost vorba de banii încasaţi de la Consiliul Judeţean Vâlcea pentru lucurarea de modernizare a săli de şedinţe. În mod inexplicabil, conducerea aceste instituţii a acceptat în toamna anului 2013 şi a încheiat un act adiţional (nr. 14.060/5 noiembrie 2013), prin care achizitorul (CJ Vâlcea) şi-a luat obligaţia de a efectua plata în termen… de cinci zile calendaristice de la data înregistrării la Consiliul Judeţean Vâlcea, a facturii emise de către executant (SC Protectchim SRL) şi funcţie de alocarea fondurilor cu această destinaţie. Asta în condiţiile în care toate firmele încasează banii pe diverse activităţi prestate la 60 zile sau 90 de zile de la data facturării. În referatul din data de 5 noiembrie 2013 se spunea următoarele: „În prezent se execută lucrările la obiectivul de investiţii «Extindere şi modernizare sală de şedinţe a Consiliului Judeţean Vâlcea Etapa I – Modernizare sală de şedinţe», conform contractului de lucrări nr. 10141/908 din 27 august 2012, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi SC Protectchim SRL, stadiul fizic fiind foarte avansat. Conform prevederilor art. 17.1 din contractul de lucrări încheiat, «Achizitorul are obligaţia de a efectua plata în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării la Consiliul Judeţean Vălcea, a facturii emise de către executant şi funcţie de alocarea fondurilor cu această destinaţie». Prin adresa nr. 14060/5 noiembrie 2013, constructorul, SC Protectchim SRL, solicită decontarea facturilor emise de către executant în termen de cinci zile de la data înregistrării la Consiliul Judeţean Vâlcea. Urmare celor prezentate, propunem modificarea art. 17.1 din contractul de lucrări nr. 10141/908 din 27 august 2012, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi SC Protectchim SRL”.

(Petre Coman)