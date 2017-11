TUN PE BANII BNR?! Mugur Isarescu dă 15 miliarde de lei pe agende, felicitări şi calendare furnizate de familia Steflea de la Conphys SRL din Valcea 

Banca Națională a României a încheiat, luna aceasta, un contract de peste 1,4 milioane de lei cu o tipografie din Râmnicu Vâlcea, care urmează să livreze, până în 2020, mii de agende personalizate, dintre care câteva sute cu copertă din piele naturală, pentru instituția condusă de Mugur Isărescu. Este vorba despre SC Conphys SRL Vâlcea, ai cărei patroni, soții Șteflea, sunt foarte apropiați de fostul manager al Combinatului Oltchim, Constantin Roibu. Atât de apropiați, încât unul dintre acționari a fost partener de afaceri, în cadrul unei companii de investiții, al fiului lui Roibu. Iar celălalt acționar al tipografiei deține, încă din anul 2003, împreună cu soția fostului manager al Oltchim, un teren intravilan în Râmnicu Vâlcea. Tipografia în cauză a derulat contracte inclusiv cu Oltchim, iar, începând cu 2008, a devenit furnizor preferențial al obiectelor aniversare pentru Banca Națională a României.

Aproape anual, BNR achiziționează obiecte de birou aniversare personalizate. Anul acesta, instituţia a anunțat, pe SEAP, încă de la începutul lui august, că intenționează să achiziționeze, prin licitaţie publică, servicii de tipărire și livrare pentru realizarea unor seturi de agende, a unor seturi de calendare, felicitări și casete de prezentare a Băncii Naționale a României, pentru anii 2018, 2019 și 2020.

Licitația, în acest sens, a fost organizată în ziua de 12 octombrie 2017. Potrivit anunțului de atribuire, pentru obținerea acestui contract au fost primite două oferte, ambele declarate ca fiind admisibile de către autoritatea contractantă. Criteriul de atribuire al contractului a fost acela al prețului cel mai scăzut, iar licitația a pornit de la o valoare estimată de 1.260.015 lei fără TVA.

Dintre cei doi participantți la licitație, oferta prețului cel mai scăzut a fost cea prezentată de către SC Conphys SRL, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, care a cerut pentru prestarea acestor servicii, aferente unui număr de 28 de luni, suma de 1.187.070 de lei fără TVA, adică 1.412.613,3 lei cu TVA inclus (313.914,1 euro). Finanțarea este asigurată de la bugetul BNR. În aceeași zi, între bancă și tipografia din Râmnicu Vâlcea a fost încheiat contractul având numărul 105 P/ 2017.

Din documentația de atribuire a contractului aflăm că guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, s-a aflat personal pe lista persoanelor cu funcții de conducere în cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire a acestui contract. Alături de Isărescu, pe această listă se mai află prim-viceguvernatorul Florin Georgescu, viceguvernatorii Eugen Nicolăescu și Liviu Voinea, precum și membrii Consiliului de Administrație Marian Dinu, Daniel Daianu, Virgl Stoenescu, Agnes Nagy și Gheorghe Gherghina.

Cantități industriale de materiale anivesare

Caietul de sarcini aferent acestei achiziții dezvăluie tipul, calitatea și cantitatea materialelor promoționale aniversare pe care Banca Națională a României le va achiziționa, în următorii trei ani, de la tipografia din Râmnicu Vâlcea. BNR va fi deci beneficiara unor calendare de perete, calendare de birou, agende de birou, agende telefonice, plannere de birou, felicitări cu plic, pungi de hârtie, agende de birou, telefonice și plannere de birou cu coperte din piele naturală, precum și a unor casete de prezentare.

Astfel, Banca Națională a comandat câte 5.100 de calendare de perete pe an. Acestea sunt tip portret, vor avea câte 26 de pagini, cu coperte din hârtie lăcuită mată, legate cu spirale metalice. În total, pentru toată perioada de derulare a contractului, vor fi livrate 15.300 de astfel de calendare. La acestea se adaugă tot câte 5.100 de calendare de birou pe an (în total, de asemenea, 15.300 de bucăți). Acestea vor avea formatul finit pe hârtie dublu cretată mată, cu trei biguri la suport și vor fi legate cu spirale metalice.

Alte 5.000 de agende pe an (15.000 în total) vor ajunge la BNR, în format portret, cu câte 248 de pagini fiecare, din care 224 alb-negru și 24 de pagini color, pe hârtie dublu cretată mată. Coperta acestor agende va fi realizată din piele ecologică, de culoare maron, cu timbru sec cu sigla BNR. Agendele vor fi legate prin broșare și coasere cu ață, cu cotor drept şi cu semn de carte textil. În ceea ce privește agendele telefonice, acestea vor avea, de asemenea, un tiraj de 5.000 de exemplare pe an, cu câte 128 de pagini la interior, cu coperte maron din piele ecologică, cu sigla BNR și legate în aceeași manieră ca și agendele de birou. Plannerele de birou, tot 15.000 de bucăți în total, în format landscape, vor avea 112 pagini la interior legate cu coperte din piele ecologică maron, cu timbru sec cu sigla BNR și anii 2018, 2019, respectiv 2020, legate cu spirală metalică. La toate acestea se adaugă peste 8.500 de felicitări cu plic pe an și 15.300 de pungi din hârtie, cu mâner de sfoară.Produsele de mai sus sunt unele de “masă”, BNR comandând, în cadrul aceluiași contract, și o serie de produse în ediție limitată. Este vorba despre 100 de agende de birou pe an, cu coperte din piele naturală, 100 de agende telefonice pe an, cu coperte din piele naturală, 100 de plannere de birou pe an cu coperte din piele naturală și niște casete de prezentare.

Astfel, în fiecare an, tipografia căreia BNR i-a atribuit acest contract va trebui să producă și livreze câte 100 de casete de prezentare, cu mucava de 2 milimetri grosime, cașerată cu hârtie dublu cretată mată, care să aibă pe capac încastrat timbrul sec cu sigla BNR și anii 2018, 2019, respectiv 2020. La interior, aceste casete trebuie să fie prevăzute cu spații individuale pentru agenda de birou, agenda telefonică, calendarul de birou și plannerul de birou, toate cu coperte din piele naturală.

Ediția de lux, învelită în piele naturală

Produsele trebuie predate Băncii în data de 29 noiembrie 2017, respectiv 29 noiembrie 2018 și 2019 pentru produsele cu coperte din piele naturală, restul produselor urmând a fi livrate până în data de 11 noiembrie a fiecărui an.

Legăturile patronilor tipografiei cu familia lui Roibu

Conform datelor furnizate de ONRC, SC Conphys SRL Râmnicu Vâlcea, societatea care și-a adjudecat contractul cu Banca Națională a României, funcționează încă din anul 1991 și îi are ca asociați pe soții Dumitru Ioan și Rodica Șteflea, ambii domiciliați în Râmnicu Vâlcea. Cei doi împart în mod egal capitalul social al companiei.

Tot de la Registrul Comerțului mai aflăm că unul dintre soții Șteflea, Dumitru Ioan Șteflea, mai deține acțiuni în cadrul companiei SC Flexo Roll SRL și, de asemenea, a deținut părți sociale în cadrul SC Multivest SRL Râmnicu Vâlcea, acțiuni pe care le-a cesionat, în urmă cu doi ani, unei anume Daniela Zafiu.

Potrivit unei încheieri de la Registrul Comerțului din 2009, asociați ai SC Multinvest SRL erau Dumitru Ioan Șteflea, Petre Cristian Ilie, Dan Dragomir, Marian Scarlat, Gheorghe Constantin și un anume Alexandru Călin Roibu, domiciliat în Râmnicu Vâlcea. Acesta din urmă este nimeni altul decât fiul fostului manager al Combinatului Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, Constantin Roibu, un protejat al guvernării PDL și care s-a aflat la conducerea combinatului în perioada celebrelor “căpușări”. De altfel, același fiu al ex-managerului Oltchim, Alexandru Călin Roibu, a mai ocupat funcția de administrator al companiei mixte româno-spaniole Chempro Chemicals, care a derulat afaceri cu Oltchim, proaste pentru aceasta din urmă, companie la care director comercial a fost Florin Ștefan Pătru, soțul fostei șefe a Autorității Electorale Permanente, Ana Maria Pătru.

Relațiile dintre familia Roibu și patronii SC Conphys SRL Râmnicu Vâlcea nu se rezumă, însă, doar la parteneriatul de afaceri dintre Alexandru Călin Roibu și Dumitru Ioan Șteflea. Celălalt acționar al tipografiei apare chiar în declarația de avere pe care Constantin Roibu a depus-o, în calitate de manager al Oltchim, în anul 2011. Din acest document aflăm că, la momentul respectiv, Constantin Roibu, împreună cu soţia sa, Gabriela, deținea nu mai puțin de 30 de suprafețe de teren arabil, livezi, intravilan, extravilan sau curți. Pe această listă apare un teren intravilan, în suprafață de 188 de metri pătrați, situat în Râmnicu Vâlcea, cumpărat, la data de 18 martie 2003, de către Gabriela Roibu (soția lui Constantin Roibu) împreună cu Rodica Șteflea (patroana tipografiei care a primit contractul de la Banca Națională a României).

A încasat de la BNR peste un milion de euro

“Jurnalul Național” a descoperit că SC Conphys SRL nu se află la primul contract de acest gen cu Banca Națională a României, ci la al șaselea. Relația contractuală dintre cele două entități a debutat în 19 mai 2008, când BNR a comandat tipografiei din Râmnicu Vâlcea tipărirea unor postere, în valoare de 452.200 de lei cu TVA inclus (129.200 de euro).

Ulterior, în data de 22 octombrie 2008, BNR a atribuit aceleiași firme un contract de furnizare de agende, felicitări, calendare și sacoșe, în valoare de 414.060 de lei cu TVA (118.303 euro). În 3 septembrie 2009 a urmat un al treilea contract, în valoare de 427.805 lei cu TVA (106.951,3 euro), iar în data de 9 noiembrie 2010, Banca Națională a semnat cu aceeași firmă un contract, la urgență, în valoare de 455.036,6 lei cu TVA (113.759,2 euro).

În 19 decembrie 2011, BNR a atribuit SC Conphys SRL un nou contract printr-o licitație la care s-a înscris doar tipografia din Râmnicu Vâlcea, contract aferent furnizării de servicii tipografice conexe în vederea confecționării de calendare, plannere de birou și pungi personalizate pentru anul 2012. Valoarea, 469.222,2 lei cu TVA (111.719,6 euro). Încă un contract vizând realizarea de agende, calendare, felicitări cu plic personalizate și livrarea acestor produse a fost încheiat de BNR cu SC Conphys SRL în data de 9 octombrie 2014, la un cost de 688.279 de lei cu TVA.

În total, tipografia din Râmnicu Vâlcea a încasat de la Banca Națională a României suma de 4.319.216,1 lei cu TVA (1.046.791,1 euro).

