Topul judeţean al firmelor 2017 se va desfăşura miercuri, 29 noiembrie, la Restaurantul Paradis Royal

Vă invităm la Gala Economiei Valcene (Topul firmelor vâlcene), eveniment care va avea loc miercuri 29 noiembrie 2017, începând cu ora 18:00, la restaurantul Paradis Royal din Râmnicu Vâlcea. Încă de la început, ne exprimăm regretul că, după o muncă de organizare și de pregătire de mai bine de două luni, echipa Camerei de Comerț a fost nevoită să renunțe în ultima clipă (incident fără precedent in istoria de 24 de ani a manifestarii) la ideea de a pune în valoare Centrul Expozițional Nord Oltenia de la Calimanesti prin organizarea acolo a acestui eveniment, din cauza neglijentei administratorilor de a asigura în final condițiile potrivite de temperatură! Gala economiei vâlcene (Topul firmelor vâlcene) este cel mai important eveniment al companiilor care activează în județul nostru. Camera de Comerț și Industrie Vâlcea organizează în fiecare an această întâlnire, a celor mai importante firme, cu rezultate excepționale în anul anterior. Am invitat la Gala economiei vâlcene din acest an și companiile care și-au început activitatea în anul 1992, pe care le aniversăm, iată, la vârsta de 25 de ani! Performanțele economice recente și rezistența în timp sunt cele două valori evidențiate de Camera de Comerț și Industrie Vâlcea la acest eveniment. Gala economiei vâlcene este unicul prilej în care, comunicarea între companiile vâlcene cele mai performante si autoritati poate avea loc în cel mai autentic și profesionalizat mediu de afaceri. Cu încredere în participarea dumneavoastră la Gala economiei vâlcene (Topul firmelor vâlcene), miercuri 29 noiembrie 2017, la restaurantul Paradis Royal din Râmnicu Vâlcea și în contribuția, alături de noi, la întărirea mediului de afaceri vâlcean.

Valentin CISMARU,

Președinte CCI Vâlcea