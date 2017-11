OBRAZ GROS – Bobita Matilet – Mateescu isi ia peste picior colegii din CSM 

Care ar fi sanctiunea potrivita pentru un judecator din Consiliul Superior al Magistraturii care gaseste normal sa isi ironizeze colegii pentru pozitiile si afirmatiile facute in timpul sedintelor Plenului CSM si nu numai?Intrebam aceasta pentru ca in ultima perioada s-a intamplat ceva de neinteles cu judecatorul Bogdan Mateescu – aka Bobita Matilet – cel care pozeaza intr-un mare luptator si aparator al drepturilor magistratilor si al dreptatii, in general. Si noi chiar l-am crezut. De cand a ajuns in CSM, Bogdan Mateescu pare ca a uitat de promisiunile facute in Proiectul sau de candidat la CSM, asa cum pare ca a uitat de prietenia si sprijinul de care a avut parte chiar din partea actualilor colegi de Consiliu, pe vremea cand nimeni nu il baga in seama. De la acel Mateescu care l-a revocat pe Danilet si reprezenta o speranta printre tinerii judecatori, in prezent, Mateescu a ajuns sa voteze cot la cot cu procurorii, alaturi de judecatorii Andrea Chis, Mihai Balan si Mariana Ghena, si sa ii ia peste picior, ca la scoala, pe colegii din Plen care fie mai gresesc o pronuntie, fie isi exprima o pozitie care nu corespunde cu a sa.

Bogdan Mateescu: „Regret enorm ca o colega din Consiliu considera ca votul negativ dat de judecatori este unul emotional… In rest, despre Bangalore, nu Bengalore, cum spunea repetat un coleg de la societatea civila… despre cum colegii din tara gresesc si unii colegi de aici stiu mai bine”

Zilele trecute, imediat dupa avizul negativ dat de CSM, din nou, pe Legile Justitiei, si dupa interviul acordat de colega sa, judecatoarea Evelina Oprina, la emisiunea „Romania 9”, prezentata de Ionut Cristache la TVR, judecatorul Bogdan Mateescu, nelinistit probabil de declaratiile colegei sale a considerat oportun sa isi exprime gandurile pe Facebook. Si mai bine nu o facea. Caci intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Mateescu a tinut sa isi exprime „regretul enorm” pentru declaratia judecatoarei Oprina, potrivit careia votul negativ dat de judectori pe Legile Justitiei a fost unul emotional, continuand apoi sa vorbeasca despre ce a insemnat votul celor cateva mii de judecatori si procurori semnatari ai memorandumului FJR.

Intr-o alta postare, Mateescu a sustinut ca nu vrea sa creada ca afirmatiile Evelinei Oprina privitoare la faptul ca Legile Justitiei nu au fost modificate niciodata, reprezinta „o dezinformare intentionata, ci doar o lacuna care poate conduce insa la crearea unei pareri gresite despre acest subiect”.

Ca s-a apucat sa comenteze ce a declarat colega sa Evelina Oprina la TV, mai putem intelege, dar nu intelegem ce a urmarit Mateescu prin comentariul privitor la „un coleg de la societatea civila”, pe care il ia peste picior cu privire la pronuntia cuvantului „Bengalore”, in contextul in care se referea la Pricipiile de la Bangalore privind conduita judiciara. O fi vrand sa ii arate ca el stie cum se pronunta sau sa il faca de ras pe colegul sau? Si nu ar fi singurul, caci, din ce am vazut, in acelasi comentariu, Bogdan Mateescu s-a legat si de colegii de aici care „stiu mai bine”, fata de cei din tara: „In rest, despre Bangalore, nu Bengalore, cum spunea repetat un coleg de la societatea civila despre un sondaj al… dlui Pieleanu, despre cum colegii din tara gresesc si unii colegi de aici stiu mai bine”.

Pentru ca nu am inteles rolul comentariului lui Mateescu, dat fiind ca in ultima perioada a ales sa vorbeasca numai in metafore si triple intelesuri, asemenea colegei sale judecatoare cu care face echipa la vot, Andrea Chis, il sfatuim pe judecatorul Bogdan Mateescu sa fie mai direct de acum si sa spuna pana la capat ce are de spus, caci loviturile cu manta pot sa scoata bila din joc (suntem siguri ca a inteles-o pe asta).

Si, in final, pentru a informa corect societatea, Mateescu a vrut sa precizeze ca votul sau a fost pentru avizarea negativa a proiectului Legilor Justitiei, marturisind ca a votat astfel pentru ca l-a sunat Mos Craciun sa ii spuna ca il abuzeaza statul paralel.

Ne-a atras atentia in respectiva postarea si comentariile pe care le-a facut, antrenat fiind intr-un dialog si cu judecatorul Ionut Militaru, co-presedinte al Forumului Judecatorilor din Romania „Eu m-am speriat. Venea statul paralel peste el. Pai ce sa fac, sa las copiii fara cadouri?”

Ce credeti, daca tot se comporta ca la scoala fata de judecatori mult mai experimentati decat el, s-ar linisti daca ar fi pus la colt pe coji de nuca? Nu de alta, dar sigur vrea sa vina Mosul si la el.



