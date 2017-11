Un patron condamnat pentru corupţie va presta muncă neremunerată de 120 zile… la Arhiepiscopia Râmnicului

Prin decizia penală nr. 1477 din 27 octombrie 2017, Curtea de Apel București l-a condamnat pe Ştefan Ciprian Grigorie, patron la SC CRIS-STYLE SRL la data faptelor, la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune și complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată. Însă interesant este că, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul Grigorie Ștefan Ciprian va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare, în cadrul Liceului Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleșoianu” sau… în cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului – Centrul Eparhial. În luna mai 2015, Curtea de Apel Bucureşti a dispus disjungerea cauzei (latura penală şi civilă) privind pe inculpaţii Hejou Anwar, Dragotă Marian, Grigorie Ştefan Ciprian şi în totalitate latura civilă, faţă de Valentin Nedelcu şi Marin Ovidiu Onose. Potrivit rechizitoriului procurorilor de la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), în primul semestru al anului 2008, firma SC Ţiriac Leasing IFN SA, în calitate de locator, a încheiat 15 contracte de leasing financiar ce au avut ca obiect achiziţionarea şi finanţarea de către locator, la cererea utilizatorilor (SC Global Intercereal SRL, SC Cris-Style SRL și SC Geamvil Impex SRL Vâlcea) de utilaje, respectiv încărcătoare frontale şi excavatoare mărcile Hyundai şi Caterpillar, de la SC Simbog Com SRL în calitate furnizor de echipamente. Trei dintre aceste contracte au fost încheiate între Ţiriac Leasing IFN SA şi Simbog Com SRL, în calitate de utilizator şi furnizor. La momentul încheierii contractelor de leasing, precizează anchetatorii, inculpații, în calitate de administratori ai firmelor utilizatoare ale echipamentelor, au prezentat documentații care au creat impresia de solvabilitate a firmelor ce urmau să devină părți în contractele de leasing. De asemenea, au prezentat şi o serie de documente care au atestat așa-zisa existență a bunurilor. „Astfel, toată documentația pusă la dispoziția SC Ţiriac Leasing IFN SA și care a făcut dovada stabilității situației economice și solvabilității atât a societăților ce urmau să devină utilizatori, cât și a societății furnizoare SC Simbog Com SRL, nu a creat suspiciuni legate de faptul că bunurile ce urmau să fie achiziționate, în sistem leasing, nu ar exista din punct de vedere fizic”, spun anchetatorii. În 2008, inculpatul Anwar Hejou a întocmit facturi fiscale în care sunt înscrise achiziţii de utilaje care nu există fizic şi nu au la bază operaţiuni reale. „Drept urmare, prin crearea unor operaţiuni fictive de achiziţii şi livrări de bunuri, SC Simbog Com SRL, prin reprezentantul său – inculpatul Anwar Hejou, în calitate de asociat unic şi administrator, a încasat nelegal suma totală de 9,43 milioane de lei”, precizează DNA. Conform sursei citate, suma de 9,43 milioane de lei reprezintă prejudiciul produs firmei Ţiriac Leasing IFN SA, constând în sumele plătite către SC Simbog Com SRL, în baza facturilor emise de această firmă din urmă pentru utilajele ce au făcut obiectul contractelor de leasing financiar şi care nu au existat fizic în realitate. „Prin înregistrarea, de către Anwar Hejou, în contabilitatea societăţii Simbog Com SRL, a facturilor fiscale în care sunt înscrise achiziţii de utilaje care nu au la bază operaţiuni reale, acesta a denaturat cheltuielile deductibile fiscal şi taxa pe valoare adăugată deductibilă, sustrăgându-se de la plata către bugetul consolidat al statului cu impozite şi taxe, în sumă totală de 2,77 milioane de lei, compusă din impozit pe profit în cuantum de 1,26 milioane de lei şi TVA în cuantum de 1,5 milioane de lei”, mai precizează procurorii anticorupţie.

(Petre Coman)