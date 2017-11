Remus Borza: Multinaţionalele scot din România 10 miliarde de euro, în fiecare an 

„In ultimii 10 ani, peste 80% din ajutoarele de stat s-au dus catre firmele straine in loc sa capitalizam firmele romanesti. In perioada 2008- 2014, soldul rezultatului net raportat de multinationale, calculat ca diferenta intre profitul total si pierderea totala, a fost de doar 2,5 miliarde lei. In 6 ani, multinationalele care detin 50% din cifra de afaceri a Romaniei, si pozitii de cvasi monopol in sectoarele cheie ale economiei romanesti au platit cumulat cat o singura companie, Hidroelectrica, intr-un an.

Companiile romanesti, aflate intr-o concurenta neloiala cu firmele straine, discriminate de statul roman si avand pozitii periferice in economie, au raportat un sold al rezultatului financiar net de 55 miliarde lei, adica de 22 ori mai mult decat firmele straine. In 2015, la o crestere economica de 3,7%, firmele straine au raportat un sold al profitului net de 9 miliarde lei fata de 27 miliarde lei, soldul profitului net raportat de multinationale.

Citeşte şi Premierul Mihai Tudose: O mulţime de multinaţionale au anunţat deja public că nu vor micşora salariile nete

În fiecare an, se scot din România circa 10 miliarde de euro pe acele optimizări fiscale, a se citi inginerii financiare, dar care sunt legale dar mai putin morale. În business si in politica este greu sa vorbesti de moralitate. Multinaţionalele scot bani prin preţurile de transfer, prin împrumuturi cu dobânzi prohibitive date de societăţile mamă către subsidiarele din România, prin contracte de training, de consultanţă, prin vânzarea creditelor neperformante cu peste 90% discount.

Ordonanta 79/2017 implementeaza Directiva Europeana 1164/2016 prin care multinationalele sunt obligate sa plateasca impozite in tara in care genereaza venit. Sper ca de acum inainte multinationalele sa lase mai multi bani in Romania.

Avem nevoie de multinationale, avem nevoie de capital strain. In primul rand, avem nevoie de cultura anteprenoriala a multinationalelor care lipseste si azi multor anteprenori romani, avem nevoie de know how, avem nevoie de deschiderea pe care o ofera multinationalele Romaniei pe alte piete. Ceea ce imi doresc eu, este un parteneriat onest intre statul roman si multinationale”, a scris deputatul independent Remus Borza, pe blogul său.