Prezenta de EXCEPTIE a judetului VALCEA la Targul de Turism al Romaniei! Felicitari!

Judetul Valcea s-a prezentat EXCEPTIONAL la Targul de Turism al României, care s-a desfăşurat în perioada 16-19 noiembrie 2017, la ROMEXPO Bucureşti.

În cele patru zile ale târgului, Consiliul Judeţean Vâlcea, prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Vâlcea (CNIPT Vâlcea), a prezentat participanţilor la eveniment oferta turistică a județului Vâlcea, abordând mai multe teme de interes. La eveniment a participat si presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, impreuna cu senatorul Bogdan Matei, primarul comunei Vaideeni, Achim Baluta si de o delegatie impresionanta de valceni adevarati, dornici sa-si reprezinte cu cinste judetul!

Presedintele Radulescu, toţi reprezentanţii Vâlcii si alti participanti de la Targul de Turism s-au prins într-o veritabila horă, demonstrand ca valcenii stiu sa-si traiasca frumos obiceiurile, traditiile si, in general, viata.

In prima zi, vedetă a fost ”Turismul Balnear” şi staţiunile balneoclimaterice, a doua zi, sub genericul ”Drumul Vinului”, au avut loc degustări de vinuri din podgoriile Drăgășani, pentru ca a treia zi gastronomia locală, momentele artistice și demonstraţiile meșterilor populari să împărtăşescă publicului ”Obiceiuri și Tradiţii” din zona Olteniei de sub Munte. Ultima zi a târgului a fost rezervată prezentării Tării Loviștei şi Văii Lotrului, a cărei vedetă incontestabilă este Transalpina Ski Resort.

În cadrul evenimentului, s-au distribuit peste 4000 de pliante de promovare și materiale audio-video.