DEPUTATUL PSD EUGEN NEAȚĂ A DEPUS MAI MULTE AMENDAMENTE LA LEGEA VACCINĂRII

In urma intalnirilor avute cu diverse persoane, a mesajelor si e-mail-urilor numeroase primite cu privire la Legea vaccinarii, impreuna cu colega mea, deputat Ileana Cristina Dumitrache si un grup de parlamentari PSD, am depus mai multe amendamente care au ca scop corectarea si imbunatatirea legii.

Este dreptul parintelui de a alege ceea ce este mai bine pentru el si pentru copilul sau.

O lege a vaccinarii este necesara, dar nu cum a fost prezentata in forma actuala. Unele dintre masuri, consider ca sunt abuzive si incalca drepturile omului.

Prin modificarile aduse la lege, dorim inalturarea articolelor care ii incrimineaza pe parinti si ii aseaza pe linia infractorilor si imbunatatirea legii in ce priveste dreptul la libera exprimare a cadrelor medicale.

Noi, parlamentarii, suntem vocea cetatenilor in Parlamentul Romaniei si avem datoria sa facem totul pentru binele tarii si romanilor!

De aceea, sunt deschis la propunerile venite din partea oamenilor si ii asigur ca sunt si voi fi un sprijin pentru ei!

Eugen NEAȚĂ-Deputat PSD Vâlcea