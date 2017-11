Primarul Constantin Cîrstina va demara un program de amenajare de trotuare pe întreaga rază a comunei Orleşti

Începând de anul viitor, primarul comunei Orleşti, Constantin Cîrstina, va demara un amplu program de amenajare de trotuare pe întreaga rază a localităţii şi un sistem de colectare a apelor pluviale. În 2016, primarul Constantin Cîrstina a elaborat strategia de dezvoltare a localităţii, strategie care are incluse o serie de proiecte pentru mandatul acesta. Proiectele incluse în strategia de dezvoltare sunt fie în derulare, fie vor fi demarate în următorii ani. Astfel, printre investiţii se află modernizarea prin betonare a drumurilor de exploaţie agricolă Scaioşi – Lunca, Cireşului – Aureşti cu pod peste pârâul Nisipoasa; Saraolu – Crisasca – Crucile Slavului şi Sureşti – Lac (Dealul Fişcălia), etc. Tot printre proiectele de dezvoltare a comunei se numără şi extinderea reţelei de apă şi canalizare, dar şi modernizarea centrului civic, acţiune care a început încă de anul trecut în Orleşti. Alte proiecte incluse în strategia de dezvoltare a Orleştiului sunt: modernizarea Şcolii Gimnaziale Orleşti; înfiinţarea unui centru multifuncţional (cămin de bătrâni în curtea Parohiei Orleştii de Sus, fosta şcoală generală cu clasele I-IV); modernizarea şanţurilor pe toată lungimea drumului judeţean între Zăvideni şi Scundu; continuarea asfaltării străzilor nemodernizate; finalizarea lucrărilor la biserica din satul Scaioşi şi modernizarea iluminatului public. După ani şi ani de eforturi, primarul liberal al comunei Orleşti, Constantin Cîrstina, a reuşit să transforme în bine localitatea vâlceană, iar acum are aproape toate străzile asfaltate, cu o dispunere geografică între râul Olt şi dealurile viilor. Astfel, comuna a ajuns cea mai dezoltată localitate rurală din această parte a Vâlcii. Cu o infrastructură pusă la punct, urmând ca în anii următori să se încheie canalizarea în ultimele sate, Orleştiul are toate serviciile dezvoltate – sănătatea, educaţie, relaţii cu publicul, are o economie dinamică şi mai mult, are viitor. Învăţământul produce o pepinieră pentru liceele de top din Râmnic şi Drăgăşani, iar industria deja are o coordonată, contribuind la PIB-ul local, atât prin viticultură cât şi prin prin petrochimie. Potrivit comunicării oficiale a Ministerului Dezvoltării Regionale, Primăriei comunei Orlești i-a fost alocată suma de peste 7,4 milioane de lei (1,7 milioane de euro) pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare, satele Scăioși, Aurești, comuna Orlești, județul Vâlcea”. În luna martie, primarul din Orlești a mai depus la Ministerul Dezvoltării Regionale un proiect privind finanțarea obiectivului de modernizare şi extindere a sediului primăriei.