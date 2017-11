Eveniment de exceptie organizat de ICSI Valcea: Energy Storage Symposium 2017

In data de 28 Septembrie 2017, ICSI Rm. Valcea a avut onoarea de a organiza o prima editie a Energy Storage Symposium la sediul Institutului, in amfiteatrul Laboratorului pentru Tehnologii de Stocare a Energiei (ROM-EST). Viteza si amploarea progreselor din domeniul general al tranzitiei energetice, in special a mobilitatii electrice si a bateriilor ca solutie de stocare a energiei, au reprezentat motivatia organizarii evenimentului ce si-a propus aducerea laolalta a personalitatilor implicate in dezvoltarile din domeniul energiei in Romania, cu accent asupra zonei de business. Dincolo de catalizarea unei comunitati in domeniul stocarii energiei, in permanenta deschisa catre noi membri si orizonturi, scopul evenimentului s-a constituit in identificarea niselor in care stocarea este deja viabila din punct de vedere economic, sau va deveni in viitorul apropiat. Succesul dezbaterilor a fost garantat de paleta larga de domenii din care au provenit invitatii: energie, automotive, constructii, precum si companii ce doresc sa dezvolte noi directii de business orientate catre tranzitia energetica. In afara celor doua prezentari introductive ce au fixat contextul evenimentului, sustinute de domnul Mihai Varlam (ICSI), respectiv Mihai Balan (ICSI), am avut placerea de a primi viziunea asupra domeniului din partea: • Domnului Prof. Ionut Purica – Energy Storage and the Winter Package • Domnul Dan Preotescu (Centrul Roman al Energiei) – Rolul Asociatiei Centrul Roman al Energiei in gestionarea transfrontaliera a energiei regenerabile si a surselor de stocare a energiei • Domnul Dan Apetrei – Aspecte financiare ale stocarii energiei • Domnul Liviu Popescu (Renault Technologie Roumanie) – E-mobility – preparation for the future • Domnul Laurentiu Brumaru (ENEL) – E-mobility overview • Doamna Gabriela Sava (UPB) – Case pasive independente energetic In pauzele evenimentului invitatii au avut ocazia de a vizita cele mai relevante laboratoare in domeniul energiei din cadrul ICSI, Laboratorul de Baterii (din cadrul Laboratorului pentru Tehnologii de Stocare a Energiei ROMEST) si hala experimentala a Centrului National pentru Hidrogen si Pile de Combustibil, unde au luat contact cu noile tehnologii din domeniul stocarii energiei si al solutiilor bazate pe hidrogen. Dorim sa multumim tuturor invitatilor pentru interesul manifestat in domeniul vast al stocarii energiei si asteptam sa ne revedem la urmatoarea editie ce va fi anuntata in curand.

Director ICSI Rm. Valcea, Dr. Fiz. Mihai Varlam