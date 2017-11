Primarul Mircia Gutău dă asigurări că patinoarul se va inaugura în data de 1 decembrie

Conform promisiunii primarului Mircia Gutău, la data de 1 decembrie 2017 se va deschide oficial patinoarul din centrul Râmnicului. Până atunci, primăria a pus în dezbatere publică un proiect de regulament de funcţionare al patinoarului artificial mobil: „Desfăşurarea activităţilor specifice pe patinoarul artificial sunt coordonate şi gestionate de Primaria municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de administrator, prin Serviciul Public Grădina Zoologică – Baza de Agrement. În vederea asigurării unei suprafeţe de gheaţă de calitate pentru folosirea în bune condiţii a patinoarul, acesta va fi utilizat în serii cu durata de câte o oră. O serie reprezintă perioada în care este permis accesul pe gheaţă a patinatorilor. Între două serii, gheaţa se curăţă dacă este cazul. Programul de funcţionare pentru patinoarul artificial mobil este următorul: luni – joi: 10,00-21,30, astfel: 10.00-11.00; 11.15-12.15; 12.45-13.45; 14.00-15.00; 15.15-16.15; 16.45-17.45; 18.00-19.00; 19.15-20.15; 20.30-21.30; vineri-sambata-duminica: 10-22.30, astfel: 10,00-11.00; 11.15-12.15; 12.45- 13.45; 14.00-15.00; 15.15-16.15; 16.30-17.30; 17.45-18.45; 19.00-20.00; 20.15- 21,15; 21.30-22.30. Tariful de utilizare a patinoarului este: pentru copii, elevi şi studenţi intrarea este gratuiă; pentru adulţi – 10 lei/serie de o oră sau fracţiune de oră. Patinele sunt puse la dispoziţie gratuit de Primăria municipiului în baza unui act de identitate, fiecare utilizator având obligaţia de a restitui patinele personalului patinoarului. In timpul seriei de patinaj încălţămintea chiriaşului rămâne la chioşcul pentru patine (în locaşul acestora). Pentru a beneficia de gratuitate copiii, elevii şi studenţi trebuie să prezinte un document justificativ (carnet de elev sau carnet student, dupa caz). Patinoarul va fi utilizat indiferent daca timpul petrecut pe patinoar sau timpul de folosire a patinelor este o fracţiune dintr-o oră. Administraţia patinoarului nu răspunde de eventualele accidentări ale patinatorilor, patinajul facându-se pe risc propriu. Intrarea pe patinoar se va face doar prin locurile special amenajate. Se va patina DOAR in sensul acelor de ceasornic, daca nu se indică altfel. Pe perioada folosirii patinoarului se vor respecta cu stricteţe anunţurile şi indicaţiile personalului patinoarului, în scopul desfăşurării în bune condiţii a activităţii de patinaj şi asigurării siguranţei patinatorilor. Copiii cu vârsta mai mică de 5 ani au acces cu patine doar însoţiţi de persoane adulte care au echipament adecvat pentru patinaj. Este strict interzis accesul la instalaţiile de răcire, panoul electric şi în alte locuri nedestinate publicului din zona patinoarului. Patinatorilor le este interzis: intrarea pe gheţă fără patine, patinajul într-o manieră care să pună în pericol securitatea celorlalţi patinatori, fiind interzis patinajul în forţă, cu viteză sau balansul printre ceilalţi patinatori, deteriorarea gheţii în mod intenţionat sau deteriorarea bannerelor publicitare, punerea pe umeri, în braţe, în spate a altor persoane (inclusiv copii), aparate foto, video, genţi, etc., pe timpul patinajului, introducerea pe gheaţă a pucurilor de hochei sau a altor echipamente şi accesorii, aruncarea cu bulgări de zăpadă sau alte obiecte în incinta patinoarului sau în afara lui, accesul cu mâncare şi băuturi de orice fel pe suprafaţa gheţii, fumatul în interiorul patinoarului, folosirea unui limbaj obscen, folosirea telefoanelor mobile în timpul patinajului, accesul persoanelor în stare de ebrietate, care au consumat substanţe ce le pot afecta echilibrul şi luciditatea, ieşirea cu patinele în afara zonei destinată patinajului şi închirierii. Prin intrarea pe gheaţă, persoana în cauză îşi exprimă implicit acceptul pentru respectarea tuturor regulilor de mai sus. Nerespectarea acestora duce la excluderea persoanelor în cauza de pe patinoar, fără obligaţia returnării banilor, în cazul adulţilor”.

(Petre Coman)