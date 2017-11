De ce s-a scumpit energia electrică facturată de CEZ

Persoanele fizice care nu și-au schimbat furnizoriul de energie și nici nu au trecut la piața liberă suportă în această iarnă costuri mult mai mari decât anul trecut cu factura de energie, chiar și în situațiile în care consumul de energie a fost mai mic decât anul trecut. Iată cum s-a ajuns la situația ca unii valceni să plătească mai mult pentru energia electrică pe care o consumă.

Valcenii care au rămas la vechiul furnizor de energie electrică scot mai mulți bani din buzunar pentru facturile la energia electrică pe lunile octombrie, noiembrie și decembrie. În ciuda faptului că acest gen de consumatori casnici sunt protejați de lege și trebuie să li se furnizeze energie electrică la prețuri reglementate, în ultima perioadă furnizorii au obținut derogări de la autorități, în speță de la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), astfel că o parte importantă din energia consumată de clienții captivi nu mai este taxată la prețurile reglementate, adică fixe, ci este tarifată la nivelul unei componente pe care o regăsiți pe factură sub denumirea Componentă Piață Concurențială (CPC). Așa se face că ANRE a aprobat tarife mai mari pentru energia electrică pe care furnizorii o consideră CPC.

Se preconizează ca de la 1 ianuarie 2018 piața energiei să fie complet liberalizată și toată lumea să treacă la tarifele dictate de piață, dispărând tariful reglementat.

Doar 10% din energie este facturată la preț mic, iar 90% la preț mare

Pe facturile de energie emise în ultimele luni de CEZ Vânzare se observă că cea mai mare parte din prețul energiei este dată de această componentă CPC, care este, de fapt energie cumpărată de pe piața liberă, dar tarifată în funcție de un tarif acceptat de ANRE. Astfel, în factura valcenilor, doar 10% din energia consumată de o familie este facturată la tariful nereglementat (protejat), respectiv la 0,31190 lei/kWh, în timp ce partea cea mai consistentă a energiei consumate este facturată CEZ la un preț mai mare, în rubricile unde există evidențiată CPC. În luna septembrie, CPC a fost facturată la 0,45950 lei/kWh, iar în octombrie s-a scumpit la 0,49780 lei/kWh. Așa se face că din consumul total al unei familii de, să zicem, 188 de kwh, doar 19 kwh au fost tarifați la prețul mic reglementat, de 0,31190 lei/kWh, iar restul de 169 de kWh sunt facturați la prețul CPC, care este mai mare.

Așa se face că familia luată ca exemplu a plătit anul acesta, pe octombrie, 98,99 lei, fără TVA, iar anul trecut în aceeași perioadă, la un consum de energie mai mare decât acum, de 202 kWh, familia din judetul Valcea a plătit 83,86 lei, fără TVA. O altă familie a plătit energia tot mai scumpă decât anul trecut. Din totalul de 290 de kWh consumați în octombrie 2017, doar 29 kWh au fost facturați de CEZ Vânzare la prețul cel mic, al energiei reglementate (0,3119 lei/kWh), iar 90% din consum, adică 261 kWh, au fost facturați la prețul mai mare, adică la tariful CPC (0,4978 lei/kWh).

Cum „umflă“ CPC facturile de energie

Furnizorii de ultimă instanță (FUI) au cerut ANRE majorarea prețului pentru CPC cu 25%, invocând scumpirea energiei pe piața liberă. ANRE nu a aprobat o majorare de 25%, însă tot le-a acceptat furnizorilor FUI o creștere a tarifului pe care pot să îl perceapă sub forma CPC până la finele anului, de la consumatorii casnici. Așadar, din octombrie, energia s-a scumpit cu aproximativ 8%. Prin Avizul nr. 23/2017 al ANRE, i s-a permis CEZ Vânzare să practice un tarif nediferențiat pentru Componenta de Piață Concurențială de 0,49780 lei/kWh, pentru joasă tensiune. În cazul în care în contractul cu CEZ aveți diferențiat consumul pe zi și pe noapte, atunci pentru energia consumată ziua veți fi taxați cu 0,6051 lei/kWh, iar dacă energia este consumată noaptea, atunci tariful CPC avizat de ANRE este de 0,4292 lei/kWh.

Alți furnizori de energie au tarife cu 10-15% mai mici

În cazul în care doriți să vă schimbați furnizorul de energie, atunci trebuie să știți că mulți dintre noii furnizori de electricitate intrați pe piață oferă energie la prețuri cu 10-15% mai mici decât furnizorii clasici (FUI) cu care aveți și ați avut contracte până acum. Singurul inconvenient este că dacă vă mutați la o altă firmă, noul contract de furnizare a energiei care va fi semnat cu ei la prețuri mai mici decât în sistemul actual are o valabilitate, de regulă, de numai un an. După acel an, prețul energiei poate să varieze în funcție de prețul pieței sau poate să rămână neschimbat, decizia fiind a furnizorului, dar și după ce trece un an vă puteți muta la alt furnizor care practică prețuri mai mici. Lista cu furnizorii de energie care vă pot oferi o alternativă mai ieftină la furnizorul pe care îl aveți actualmente poate fi găsită pe internet, pe site-ul ANRE.

Sursa: gds.ro