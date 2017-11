Adio, dar raman cu tine! 

Prin votul majoritatii parlamentare, Sorin Grindeanu a fost numit sef peste comunicatii, adica presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, o institutie care supervizeaza un business de cateva miliarde de euro. O revenire cel putin spectaculoasa si surprinzatoare a lui Sorin Grindeanu in prim planul vietii publice. Nu mai demult, in ochii aceleasi majoritati care azi l-a reabilitat pe Grindeanu, era un incompetent si un om al sistemului. Miracol! Dupa 4 luni de zile, Sorinel s-a facut bine. Nu mai este nici prost si nici acoperit. Este un baiat tocmai bun de scos din debaraua cu vechituri si promovat.

Un alt „incompetent” destituit in iulie de premierul Tudose de la sefia ANAF, este reactivat si numit consilier de conturi la Curtea de Conturi a Romaniei. Bogdan Stan a fost indelung criticat pentru proasta colectare a ANAF pe primele 6 luni de zile.

In conditiile in care majoritatea romanilor se pensioneaza in jurul varstei de 60 de ani, unii ciocoi chiar pe la 45 de ani, PDS-ul promoveaza o tanara speranta de 67 de ani tot la Curtea de Conturi. Vasile Gherasim a fost ales, prin votul coalitiei de guvernamant, consilier de conturi pe un madat de 9 ani.

Trei Doamne si toti trei! Numirile de ieri de la ANCOM si de la Curtea de Conturi arata pe de o parte, lipsa de resursa umana calificata cu care se confrunta majoritatea PSD- ALDE, si in general clasa politica romaneasca. Aceleasi figuri terne si eterne in politica romaneasca a ultimilor 27 de ani. Nu conteaza competenta profesionala, capabilitatea manageriala, moralitatea, ci doar apartenanta la un partid si servilismul neconditionat fata de stapan. Sorin Grindeanu, pentru mine este o dezamagire. Am crezut in el, in dorinta si in capacitatea lui de a moderniza PSD, de a reforma statul si institutiile sale. In iunie am votat impotriva motiunii de cenzura la cabinetul Grindeanu, riscand tot, presedintia unei comisii parlamentare, functiile de conducere pe care le aveam in ALDE si implicit statutul de membru al unui partid aflat la guvernare. Si am facut-o total dezinteresant si cu buna credinta. Cat curaj pe Sorin Grindeanu in iunie de a lupta de la egal la egal cu stapanul absolut al PSD, Liviu Dragnea, si cat de blazat, timorat si docil era ieri in plenul Parlamentului. In popor e o vorba: nu poti pupa acolo unde ai scuipat. Politica romaneasca ne arata contrariul aproape in fiecare zi. Doar cand va exista onoare, demnitate si consecventa in a cultiva niste valori si principii care nu sunt negociabile cu nimeni si pentru nimic, vom avea o clasa politica responsabila, eficienta si pusa in slujba interesului public.

Numirile de ieri mi-au mai relevat o realitate. Desi contestat de majoritatea opiniei publice si de o parte semnificativa a activului de baza si a liderilor PSD, Liviu Dragnea a reusit o performanta unica de care nu a fost capabil nici marele Adrian Nastase, de a-si impune loialii in fruntea celor mai importante autoritati ale statului: Leonardo Badea la ASF, Dumitru Chirita la ANRE, Mihai Busuioc si Bogdan Stan la Curtea de Conturi, Sorin Grindeanu la ANCOM. Chiar daca Liviu Dragnea va fi scos din prim planul vietii politice, fapt de care ma indoiesc din ce in ce mai mult, oamenii lui vor ramane la comanda institutiilor dar la ordinul inca atotputernicului Daddy.

Remus Borza – deputat independent