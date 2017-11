Shopping City Râmnicu Vâlcea își deschide porțile pe 7 decembrie

Zeci de branduri renumite la nivel internațional își așteaptă clienții în cel mai mare și mai modern centru comercial din Vâlcea

Shopping City Râmnicu Vâlcea, primul centru comercial full concept din regiune, își deschide porțile pe 7 decembrie cu o ofertă unică de branduri pentru regiune, precum Carrefour, New Yorker, Sport Vision, Pepco, Hervis, Orsay, Deichmann, Noriel, Altex, Bigotti, Jysk și KFC, alături de o gamă completă de servicii și multiple opțiuni de divertisment. Investiția în centrul comercial este de 40 de milioane de euro.

Mult așteptat de locuitorii din regiune, centrul comercial va găzdui în cei 27.900 de metri pătrați o ofertă generoasă de branduri și servicii pentru toate categoriile de vârstă și interese: modă și accesorii, beauty, articole sportive, tehnologie, home&deco, jucării și produse pentru copii. Mai mult, vizitatorii vor avea parte și de un food court extins, cu experiențe culinare pentru toate gusturile, precum și de multiple spații de divertisment: loc de joacă, cazino și o terasă exterioară, cu vedere unică spre râul Olt, pentru petrecerea timpului liber și evenimente.

Cel mai complex mix de retail și divertisment din regiune

Printre magazinele care își vor aștepta clienții luna viitoare se numără New Yorker, Deichmann, LC Waikiki, Hervis, Altex, DM, Marionnaud, Jysk, Noriel, Top Shop, Various Brands, Bigotti, Gloria, Atmosphere, Marelbo, Paolo Boticelli, Benvenuti, English Home, Optiplaza, Anna Cori, Bijuteria Stil, Sport Vision, Orsay, Douglas, Gatta, Takko, Gerovital, Office Shoes, Optiblu, Meli Melo, Penti, Vitamix, Pro Beauty Shop, Splend’or, Rainbow Café, TUI, CCC, Pepco, Sensiblu, Yves Rocher, Fresh Clean, Credit Amanet, IQ Box, Inmedio, RCS & RDS, Silka, Animax, Arsis, Flormar, Cremeria Marco, Max Bet, Energy Kids, Zvon Café, Casa Oltenească, Help Net, Contakt, KFC, Salad Box, Donner Dab, Pizza Romana, Casa Românească și Spartan.

Alături de acestea, pe 7 decembrie, își va deschide porțile și hipermarketul Carrefour, cu o suprafață de vânzare de 7.500 de metri pătrați și 300 de angajați, devenind astfel unul dintre cei mai importanți angajatori din Râmnicu Vâlcea.

Surprizele vor continua și anul viitor, când vizitatorii centrului comercial se vor putea bucura și de cel mai mare și mai modern cinematograf multiplex din regiune – Cinema City – dotat cu 6 săli, ce vor oferi vizitatorilor oportunitatea de a viziona cele mai recente și populare producții cinematografice.

Mixul de chiriași și oferta atractivă de divertisment oferite de Shopping City Râmnicu Vâlcea vor fi completate de designul și arhitectura moderne, materialele de calitate superioară și de dotările de ultimă generație. Centrul comercial este aliniat celor mai înalte standarde aplicate de NEPI Rockcastle, dezvoltatorul mall-ului și lider pe piața imobiliară de retail din Europa Centrală și de Est, tuturor proiectelor de retail dezvoltate până acum. Intrările impresionante, similare celor prezente în mall-urile din marile orașe și lumina naturală obținută datorită luminatoarelor de mari dimensiuni, situate pe acoperișul clădirii, sunt doar câteva dintre elementele care vor face din Shopping City Râmnicu Vâlcea un centru comercial unic în regiune. Suplimentar, centrul comercial a investit în facilitarea accesului vizitatorilor prin montarea de sensuri giratorii și prin construcția unui drum de legătură cu patru benzi.

„Fundamentul NEPI Rockcastle se sprijină pe două principii foarte importante care ne-au diferențiat până acum: investim cu precădere în centre comerciale dominante și le oferim comunităților mall-uri atent croite pe nevoile și dorințele lor. Centrul comercial Shopping City Râmnicu Vâlcea este un mall mult așteptat de vâlceni și suntem bucuroși că putem să aducem și aici experiența unică de shopping și divertisment cu care i-am obișnuit pe cei care ne trec pragul”, spune Sebastian Mahu, Head of Asset Management în cadrul NEPI Rockcastle.

Investiția realizată de NEPI Rockcastle este de aproximativ 40 de milioane de euro. Centrul comercial devine astfel principala destinație de shopping și petrecere a timpului liber din regiune și un important motor pentru economia locală, prin generarea de sute de locuri de muncă și prin contribuția la creșterea activității economice.