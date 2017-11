Prefectul Florian Marin verifica primariile daca sunt pregatite pentru… iarna!

De miercuri am început verificările la primarii, privitoare la stocurile de materiale pentru deszăpezire, utilajele existente ca și carburantul aferent.

Însoțit de personalul tehnic din Institutia Prefectului dar și de la ISU am mers în localitățile Berbesti, Mateesti, Slatioara și Maldaresti.

Nu am găsit nereguli, edilii localităților respective asigurandu-ma ca nu vor fi probleme pe timpul sezonului rece.

La Maldaresti am mers și la groapa de gunoi și am constatat ca societatea care executa lucrările de stingere cu pământ a început sa aducă utilajele și își pregătesc organizarea de santier.

Florian Marin, prefectul judetului Valcea