Vâlceanul Iulian Enache, care în 2013 a găsit 47.000 monede otomane, a câştigat în instanţă o recompensă de 32.000 euro

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale (MCIN) şi Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) vor plăti o recompensă de peste 32.000 de euro vâlceanului Iulian Enache care a descoperit în 2013, cu ajutorul unui detector de metale, peste 47.000 de monede otomane din prima jumătate a secolului al XV-lea, acesta fiind cel mai mare tezaur recuperat de pe teritoriul României până în prezent. Ministerul şi MNIR sunt obligate la plata recompensei de 32.425 de euro printr-o decizie pronunţată recent de Curtea de Apel Bucureşti, într-un proces intentat de Iulian Enache împotriva celor două instituţii. Potrivit hotararii instantei, ministerul si muzeul trebuie sa plateasca suma de 32.425 euro in echivalent in lei la cursul BNR la data platii, compusa din recompensa de 30% si bonificatie de 5% din valoarea tezaurului, si la plata dobanzii legale incepand cu data de 22 decembrie 2015 pana la data de 9 februarie 2017. Dupa ce a descoperit monedele in localitatea Golesti, judetul Valcea, cu ajutorul unui detector de metale detinut in mod legal, Iulian Enache a informat Primaria si muzeul si le-a predat voluntar. Gestul sau a fost apreciat ca unul foarte pozitiv de Guvernul Romaniei (care dorea sa incurajeze predarea voluntara a descoperirilor, inclusiv a celor facute cu detectorul de metale), cu echivalentul in lei a sumei de 10.000 de euro. Guvernul a considerat ca este mai important sa impiedice scoaterea din tara a descoperirilor arheologice si numismatice, inclusiv prin premierea cetatenilor care fac astfel de descoperiri si le predau in mod voluntar. Identificarea si expertizarea unui numar de 47.296 a durat peste doi ani. Monedele au fost evaluate de o comisie neutra de experti din afara MNIR, care au stabilit ca recompensa datorata se ridica la 41.690 de euro. Intre timp, Ministerul Culturii a emis, in aprilie 2017, un act normativ (instructiunea nr. 2), prin care interzicea muzeelor sa plateasca recompensa legala, prevazuta de legea 182/2000 pentru cei care descopera si predau tezaure. De fapt, instructiunea numarul 2 contine prevederi ilegale si neconstitutionale si ca s-a cerut MCIN sa o abroge. În fapt, instructiunea nr. 2 contine prevederi ilegale si neconstitutionale, Ministerul Culturii substituindu-se Parlamentului si Guvernului in elaborarea legislatiei penale. Iulian Enache a deschis procesul impotriva MNIR si MCIN in octombrie 2016, la peste doi ani dupa ce a depus monedele. Instanta a stabilit ca descoperirea are un caracter intamplator, Iulian Enache a actionat cu buna credinta si este indreptatit sa primeasca o recompensa de aproximativ 32.000 euro si dobanda datorata intarzierii. Recompensa va fi platita de MNIR si MCIN. MNIR a dorit sa rezolve problema pe cale amiabila, dar decizia conducerii Ministerului Culturii din 2016 a impiedicat acest lucru. Decizia Curţii de Apel Bucureşti nu este definitivă, MNIR şi MCIN putând depune cerere de recurs.

(Nicu Trandafir)