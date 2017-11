Cand elevul de nota 4 ajunge consilier local… Nea Tache esti PRAF!

Intamplarea face sa fi fost coleg de clasa, de liceu, cu unul dintre consilierii locali din municipiul Ramnicu Valcea. Omul era PRAF la invatatura! Avea nota 4 spre 5 (profesorii il treceau asa, cam de mila, clasa!) la TOATE MATERIILE! Probabil ca omul a evoluat intelectual si social, in stil mioritico-smecheresc, in acesti 20 de ani de la terminarea liceului, ca un anumit domn deputat venerabil a gasit de cuviinta ca e OK sa-l promoveze in Consiliul Local. Sincer, mie imi este cam lehamite de politicienii de acest gen si ma gandesc cu groaza ca astfel de ipochimeni voteaza proiecte de milioane de euro pentru (ne)dezvoltarea orasului…

Tiberiu Pirnau