|joi, noiembrie 2, 2017
  • Follow Us!

SC ELECTROVALCEA SRL ANGAJEAZA ZECI DE MUNCITORI IN CONSTRUCTII! SALARII FOARTE BUNE!!! SERIOZITATE MAXIMA!!! 

Postat in 21:12, joi, 2 noiembrie 2017
locuri-de-munca

SC ELECTROVALCEA SRL, cu sediul in Ramnicu Valcea ANGAJEAZA:

  • 5 ELECTRICIENI
  • 5 LACATUS-MECANICI
  • 6 INSTALATORI INSLATATII TERMICE-SANITARE
  • 2 ELECTRICIENI CURENTI SLABI
  • 4 DULGHERI
  • 3 FIERARI BETONISTI
  • 4 ZIDARI/PIETRARI/TENCUITORI
  • 2 MOZAICARI
  • 10 MUNCITORI FINISAJE INTERIOARE
  • 2 PARCHETARI

 

SE OFERA: CONDITII BUNE DE SALARIZARE!!!!

PENRU CEI CARE NU LOCUIESC IN APROPIERE SE ASIGURA CAZARE!

POSIBILITATI ASIGURARE TRANSPORT!

RELATII LA TEL: 0250.739.188

E-mail: tehnic@electrovalcea.ro, electrovalcea@yahoo.com

in  Anunturi

Leave a Response