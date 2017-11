Legea Eugen Neata se aplica: Zeci de mii de valceni se pot pensiona cu doi ani mai devreme! 

Legea 263/2010, cu modificarile aduse prin Legea nr. 144/2017 privind sistemul unitar de pensii publice prin care am reusit sa introduc persoanele care au locuit minim 30 de ani, in muncipiul Ramnicu Valcea si pe o raza de 8 km in jurul acestuia, beneficiaza de reducerea standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizare, se aplica!

Pentru ca am primit foarte multe mesaje de la dumneavoastra, prin diferite cai de comunicare, astazi, dragi valceni, vreau sa va dau raspunsul concret si clar cu privire la intrebarile pe care mi le-ati adresat.

Amendamentul pe care l-am depus si care a devenit lege, in ce priveste reducere varstei de pensionare cu 2 ani, fara penalizare a persoanelor care au locuit minim 30 de ani in zonele cu poluare remenenta in municipiului Ramnicu Valcea si pe o raza de 8 km in jurul acestuia, se aplica!

Asa cum am promis, nu am lasat ca lucrurile sa fie neclare.

In urma demersurilor facute de mine, Casa Nationala de Pensii Publice a trimis adresa cu nr. B270/S41 din 20.10.2017 , Casei Teritoriale de Pensii Valcea, prin care a fost comunicata lista cu unitatile teritorial administrative cuprinse in zona de 8 km in jurul muncipiului Ramnicu Valcea, necesara in vederea aplicarii art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010, modificat prin Legea nr. 144/2017.

Chiar daca au existat si anumite persoane care au pus la indoiala punerea in practica a legii, stiu ca dumneavoastra ati avut incredere in mine si pentru asta va multumesc. Totodata, va asigur ca voi continua sa initiez si sa sustin propuneri legislative care sa conduca la dezvoltarea judetului, respectarea omului si cresterea nivelului de trai.

Pe aceasta cale multumesc oamenilor care ma sustin si imi sunt alaturi zi de zi, reprezentantilor masa-media care fac cunoscute initiativele si actiunile mele!

Multumesc colegilor din Comisia pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor, colegilor mei deputati PSD Valcea si presedintelui Constantin Radulescu, pentru incredere si sustinere!

Va asigur ca voi fi la fel de activ si apropiat de oameni si voi sustine toate proiectele benefice pentru comunitatea mea si Romania!

Va atasez lista cu localitatile cuprinse in zona de 8 km in jurul unitatii teritorial administrative Ramnicu Valcea din judetul Valcea.

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea