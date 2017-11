DEPUTATUL PSD EUGEN NEAȚĂ: LEGEA PREVENȚIEI A FOST VOTATĂ IERI ÎN UNANIMITATE ÎN SENATUL ROMÂNIEI

Un proiect foarte important pe care l-am dezbatut cu cetatenii in campania electorala, a fost despre Legea preventiei.

Iata, ca asa cum am promis, aceasta lege, a fost votata ieri, in unanimitate in Senatul Romaniei, urmand sa intre in dezbatere in Camera Deputatilor (camera decizionala).

Am fost si sunt permanent conectat la problemele societatii si vad, simt ca ele sunt tot mai complexe, tot mai dificile pentru cetateni. Institutiile statului s-au indepartat de oameni, de problemele reale ale societatii, impunandu-si adesea abuziv puterea in fata organelor reprezentative, obligand romanii la lucrul in folosul lor.

Ele, institutiile statului, (cele care, potrivit legii, ar trebui sa apere demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor si libera dezvoltare a personalitatii umane) sunt preocupate pentru a se proteja pe sine, pentru a-si spori puterea, devenind tot mai agresive.

Din acest motiv, legea preventiei are ca scop stoparea acestor agresivitatii si indrumarea celor care desfasoara activitatii in mediul de afaceri.

„Inspectorii Fiscului si Inspecției Muncii nu vor mai aplica amenzi la prima constatare a unei fapte care constituie contravenție, astfel încât o firmă găsită cu nereguli în timpul unui control va avea la dispoziţie 90 de zile pentru a-şi remedia problemele.

Potrivit actului adoptat azi de Senat, vor exista numeroase situații care constituie contravenții (fapte care nu prezintă un grad de pericol social ridicat) și pentru care contribuabilii vor fi mai întâi avertizați, nu direct amendați. Totodată, firmele vor avea la dispoziție o perioadă fixă de 90 de zile calendaristice pentru a-și corecta neregulile constatate.

Concret, potrivit proiectului, inspectorii de stat nu vor mai putea aplica amenzi la prima constatare a unei fapte, însă doar cu condiţia ca aceasta să fie una de natură contravenţională, nu de natură penală.

Astfel, pentru faptele care constituie contravenţii şi sunt prevăzute de anumite acte normative, pe care le vom enumera mai jos, va fi acordat contribuabililor un termen în care aceştia vor putea să corecteze neregulile constatate și să se conformeze dispozițiilor legale.

Reglementările Legii prevenirii se vor aplica pentru situații prevăzute de o serie întreagă de acte normative, dintre care amintim:

* Codul fiscal;

* Codul de procedură fiscală;

* Legea contabilităţii;

* Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

* Legea dialogului social;

* Legea uceniciei;

* Legea comerțului electronic;

* Legea lucrărilor de construcții;

* Legea şomajului.

În plus, măsurile vor fi valabile şi pentru sancţiunile prevăzute de alte acte normative, precum Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorului sau Legea nr. 52/2011 privind activităţile zilierilor.

Spre exemplu, noul mecanism se va aplica pentru următoarele nereguli constatate:

* neanunţarea în termen de trei zile a agențiilor pentru ocuparea forței de muncă cu privire la încadrarea în muncă, conform legii, a persoanelor din rândul beneficiarilor de indemnizații de somaj – abatere pentru care autorităţile de control aplică amenzi de la 5.000 la 10.000 de lei;

* necomunicarea agenţilor pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază îşi au sediul, a tuturor locurilor de muncă vacante, în termen de cinci zile lucrătoare de la vacantarea acestora, sancţionată tot cu amenzi cuprinse între 5.000 şi 10.000 de lei.

Acestea sunt doar o parte din masurile cuprinse in Legea preventiei.

Sunt convins ca aceasta lege va fi votata in unanimitate si de Camera Deputatilor pentru ca este necesara si asa putem ajuta mediul de afaceri.

Partidul Social Democrat respecta si realizezaza promisiunile facute in campania electorala!

Eugen NEAȚĂ-Deputat PSD Vâlcea