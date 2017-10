Tanarul avocat rotaryan, Dinu Constantinescu, noul administrator special de la CET Govora

Tanarul avocat Dinu Constantinescu a primit mandat de la Consiliul Judetean Valcea sa indeplineasca misiunea de administrator special la CET Govora. Din informatiile noastre, Constantinescu are o pregatire juridica temeinica, fiind chiar specializat pe drept comercial. Suntem convinsi ca avocatul va colabora bine cu echipa Euro Insol – administratorul judiciar – de la CET Govora, scopul comun fiind eficientizarea economica a unitatii din subordinea CJ, aflata in insolventa. Miscarea presedintelui CJ, Constantin Radulescu, este una destul de surprinzatoare avand in vedere afinitatile liberale ale junelui avocat, dar cu siguranta in aceasta alegere au fost importante atuurile profesionale si nu cele politice! Constantinescu este si membru al Clubului Rotary Ramnicu Valcea – Cozia

Tiberiu Pirnau