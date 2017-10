Judecatorul exaltat Bogdan Mateescu din CSM isi transforma pagina de socializare in tribuna de propaganda si critica politica anti-PSD! 

Traim vremuri in care Justitia, prin membrii sai, mai lipseste sa isi formeze un partid,tinand cont ca tot mai multi magistrati simt nevoia sa critice si sa isi dea cu parere pe proiecte legislative, declaratii politice, decizii ale politicienilor si alte asemenea,desi rolul lor este sa judece sau sa faca dosare, fiindu-le categoric interzis prin legea de organizare si functionare sa faca orice fel de comentarii cu tenta politica. Avem insa un membru CSM care nu intelege ca a prins bine valul in care l-a revocat pe Danilet din CSM si ca, daca vrea sa ramana credibil in randul magistratilor, trebuie sa adopte pozitii doar de acel nivel de autoritate judecatoreasca, nu sa se apuce sa faca aprecieri si comentarii care pot fi usor incadrate in sfera politica. Judecatorul Bogdan Mateescu din CSM, caci despre el este vorba, revine cu o noua postare pe Facebook, cu o vadita tenta politica, in care critica activitatea ministrului Justitiei Tudorel Toader, dar si declaratiile presedintelui PSD Liviu Dragnea.

Despre primul dintre acestia, judecatorul Bogdan Mateescu, intr-o actiune ce ar parea ca o incercare de a-si apara colegii, afirma ca Tudorel Toader incearca sa ii scota vinovati pe Procurorul General al Romaniei si pe fostii membri CSM (am trait momentul in care Mateescu ii ia apararea lui Danilet) pentru „situatia eliberarii pe banda rulanta a infractorilor din inchisori”.

Despre Liviu Dragnea, Mateescu din CSM se plange ca trece prin vremuri in care “un domn” precum presedintele PSD isi permite sa ironizeze o doamna precum sefa ICCJ judecatoarea Cristina Tarcea, facand referire la raspunsul lui Dragnea la cererea presedintei instantei supreme de a se trimite proiectul Legilor Justitiei de la Parlament inapoi la Ministerul Justitiei: “As avea o reactie, destul de acida, dar as vrea sa vad cu ochii mei ce a declarat sefa ICCJ. Inca mai avem acest drept, noi Parlamentul, de a legifera. Daca Toader a încalcat vreo lege, sa-l aresteze maine si sa-l condamne poimaine, tot cu zurgalai. Presedintele Romaniei sa numeasca tot în Romania. Raspunderea magistratilor, nu cine numeste procurorii, e principala problema a sistemului, în Romania”, a spus Dragnea.

Iata postarea lui Mateescu de vineri 27 octombrie 2017:

In postarea sa, Bogdan Mateescu ne aminteste de pozitiile cu caracter politic pe care fostul membru CSM Cristi Vasilica Danilet le exprima cand nu ii convenea cate ceva sau cand credea ca trebuie sa apere pe cate cineva. Ne amintim in acest sens indemnul lui Danilet, de prin 2012, cand propunea dezbateri publice si noi proceduri in privinta numirii sefilor marilor parchete. Sau dorinta publica a “cantaretului” din vechiul CSM de a se face o lege pentru sanctionarea politicienilor despre care, sustinea Danilet, ca ataca justitia, vorbind despre “atacuri mafiote” din partea parlamentarilor la adresa justitiei.

Nu este pentru prima data cand Bogdan Mateescu face comentarii cu tenta politica. Cu alte ocazii insa a realizat ca nu sunt potrivite comentariile sale si a decis sa le sterga de pe Facebook la cateva minute, asa cum am suprins mai jos:

Apreciem ca este inoportun ca unui magistrat sa i se permita la nesfarsit sa isi exprime parerea fata de activitatile politice sau sa isi manifeste sustinerea pentru anumite partide sau politicieni, stiindu-se faptul ca aceaste activitati vin in contradictie cu prevederile Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. La fel cum apreciem ca este inoportun ca desi este interzis prin lege, nimeni sa nu ia pozitie fata de aceaste derapaje. Cum ar zice Mateescu: „Ce vremuri…”

Sursa: luju.ro