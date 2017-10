Vine iarna! Cod galben și PORTOCALIU de viscol și ninsoare în VALCEA! Constantin Radulescu: Toate institutiile sunt pregatite sa intervina! 

Contactat telefonic de redactorii de la ramnicuvalceaweek.ro preşedintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, a declarat că se află la sediul instituţiei unde deja a luat legătura cu toate direcţiile din subordine dar şi primăriile din nordul judeţului pentru instuirea comandamentului de urgenţă. „Cred că nimeni nu mai vrea să audă cum vremea ne-a luat pe nepregătite. Deja am stabilit cu RAJDP, cu Direcţia de Sănătate, cu spitalele, cu DGASPC pentru a fi pregătite să întervină. RAJDP are toate utilajele în stand by şi am fost asigurat că niciun drum judeţean nu va fi înzăpezit. Am luat legătura cu Regionala de Drumuri de la Craiova şi am fost asigurat că toate drumurile naţionale sunt monitorizate. În zona de nord avem 4 drumuri naţionale extrem de importante, cu precădere DN 7 (Valea Oltului) şi DN7A (Valea Lotrului) care trebuie să rămână negre. Am vorbit cu primarii din Valea Lotrului şi din zona Loviştei să asigure permanenţa. Am stabilit şi cu IPJ, serviciul poliţie rutieră să avem un program de coordonare în aceste zone, mai ales că aici avem şi drumuri judeţene. Am stabilit cu instituţiile din subordine să avem cel puţin 3 raportări pe zi despre situaţie”, a declarat preşedintele CJ Vâlcea. De altfel, duminică dimineaţă, la sediul Prefecturii Vâlcea va avea loc şedinţa extraordinară a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă unde se vor avea în vedere măsurile ce se impun în judeţ, având în vedere avertizarea de vreme rea – potrivit aceleiasi surse.

Vremea s-a înăsprit peste noapte şi s-au pornit ploile reci şi chiar ninsorile. Pe Transfăgărăşan, din cauza zăpezilor, mai multe maşini au rămas blocate ore întregi, până când drumarii au reuşit să cureţe şoseaua de mare altitudine.

Toată ţara se află până luni seară sub cod galben sau portocaliu de vânt puternic, ploi şi ninsori. Iar la munte, rafalale depăşesc 80 de kilometri pe oră şi accentuează dramatic senzaţia de frig.

Zece judeţe din sudul, sud-vestul şi centrul ţării se află sub avertizări cod galben de ninsori şi viscol în zonele înalte.

În cazul a şapte dintre aceste judeţe, avertizările au fost emise de meteorologi încă de dimineaţă şi au fost prelungite până după-amiază.

Astfel, judeţele Mehedinţi, Gorj şi Vâlcea sunt sub avertizare cod galben de vânt puternic şi ninsoare, în zona de munte, până la ora 17, avertizarea fiind emisă iniţial până la ora 11.00. De asemenea, până la ora 15.00 se află sub cod galben emis de Administraţia Naţională de Meteorologie judeţele Prahova, Argeş şi Dâmboviţa. Sub avertizare cod galben de vânt puternic şi ninsoare se află şi judeţele Braşov şi Sibiu, până la ora 13.00, şi Hunedoara şi Caraş-Severin, până la ora 12.00.

Meteorologii avertizează că în aceste judeţe va ninge la altitudini de peste 1600 de metri, iar vântul va sufla cu până la 100 de kilometri la oră.

Meteorologii au anunţat intensificări temporare ale vântului, precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare la munte şi disconfort termic de vineri de la ora 21:00 până luni la ora 23:00.

Potrivit ANM; din noaptea de vineri spre sâmbătă (27/28 octombrie) şi până duminică dimineaţa (29 octombrie) vântul va avea intensificări temporare în special în sud-vestul şi centrul ţării, cu viteze cuprinse, în general, între 45 şi 55 km/h. La munte, în special, la altitudini de peste 1600 de metri, rafalele vor depăşi 65-70 de kilometri la oră, iar pe creste 80-90 kilometri la oră. Trecător, vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

De asemenea, duminică (29 octombrie) şi luni (30 octombrie) intensitatea vântului va fi în creştere în toate regiunile, iar la munte va sufla tare.

În zona de munte va ninge viscolit şi se va depune strat de zăpadă consistent.

Temperaturile vor scădea în toată ţara, iar intensificările de vânt vor determina amplificarea senzaţiei de rece, precizează ANM.

COD PORTOCALIU

Meteorologii au emis un cod PORTOCALIU de vânt, ninsori și zăpadă, valabil în perioada 29 octombrie ora 10.00 și 30 octombrie ora 23.00.

Astfel, duminică (29 octombrie) și luni (30 octombrie), în zonele montane vântul va sufla tare, rafalele vor depăși 80…90 km/h, iar pe creste 100…120 km/h. Va ninge viscolit, vizibilitatea va scădea temporar sub 50 m și se va depune strat consistent de zăpadă.

COD GALBEN

De asemenea, a fost emis un COD GALBEN de vânt, disconfort termic și precipitații mixte în nord, nord-vest și centrul țării, în perioada 29 octombrie, ora 10:00 – 30 octombrie, ora 23:00. Zonele afectate: toată țara.

În intervalul menționat, intensitatea vântului va fi în creștere în toate regiunile, cu viteze la rafală în general între 55 și 70 km/h și local 75…85 km/h. Valorile termice vor scădea în toată țara, iar intensificările de vânt vor determina amplificarea senzației de rece.

În regiunile din vestul, centrul și nordul țării pe arii extinse vor fi ploi moderate cantitativ, iar din noaptea de duminică spre luni (29/30 octombrie) în Maramureș, Transilvania și zona deluroasă a Crișanei și a Moldovei se vor semnala precipitații mixte.

Turiști blocați de zăpadă



La Bâlea Lac a nins ore întregi, iar în unele zone, zăpada a ajuns să măsoare şi 30 de centimetri. Viscolul puternic a împrăştiat-o peste tot în jur şi mai multe maşini au rămas captive în nămeţi. Drumarii au intervenit imediat să elibereze şoseaua.

Pentru a evita asemenea situaţii, Transfăgărăşanul a fost închis. Turiştii au coborât din munţi pe ruta Argeş. Cei care vor să ajungă sus, la Bâlea, o pot face de acum doar cu telecabina.

Iarnă în toată regulă este şi în Poiana Braşov. Sus, în vârful masivului Postăvaru, au fost – 4 grade Celsius.

Unii turişti s-au încumetat să coboare pe pârtie, dar nu au reuşit să prindă viteză.

În zona Padina-Peştera, din munţii Bucegi, zăpada măsoară 15 centimetri.

Turistă: “O privelişte minunată, e prima zăpadă pe care o vedem. Mergem acum la pensiune, facem un grătar, ne distrăm.”

Salvamontiştii şi jandarmii montani avertizează dacă vreţi să urcaţi în munţi, să fiţi echipaţi corespunzător, să aveţi anvelope de iarnă şi haine groase.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

Fenomene vizate: intensificări temporare ale vântului, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare la munte; Interval de valabilitate: 28 octombrie, ora 13:00 – 29 octombrie, ora 10:00.

În intervalul menționat, la munte, îndeosebi la altitudini de peste 1600 m, vântul va avea intensificări cu rafale ce vor depăși 65…70 km/h, iar pe creste 80…90 km/h și se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Intensificări temporare ale vântului cu viteze cuprinse în general între 45 și 55 km/h vor fi local și în restul zonelor, cu precădere în sud-vestul și în nord-vestul teritoriului.

Drumul Naţional 7 C – Transfăgărăşan va fi închis de sâmbătă, din cauza viscolului

Transfăgărăşanul va fi închis oficial începând cu ora 15.00, în condiţiile în care în zonă ninge viscolit.

Din cauza viscolului şi a zăpezii, este închisă circulaţia rutieră şi pe DN 67C – Transalpina, între Rânca şi Obârşia Lotrului, pe tronsonul kilometric 34+500 – 59+800.

Meteorologii au anunţat intensificări temporare ale vântului, precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare la munte şi disconfort termic de vineri de la ora 21:00 până luni la ora 23:00.

PROGNOZA PENTRU URMATOARELE ZILE:

Duminica vantul sufla cu putere si sporeste senzatia de frig. Ploile uda vestul, nordul si centrul tarii. La munte vor domina ninsorile si va fi viscol; iar noaptea, s-ar putea sa cada lapovita si chiar ninsoare si prin nord si centru.

Vantul nu se domoleste nici luni si in plus se face mai frig. La munte mai vin cateva ninsori slabe; prin nord, nord-vest si centru va fi putina lapovita; in rest: cativa stropi de ploaie.

In zona depresionara, noaptea va fi foarte frig: se vot atinge MINUS 8 grade.

Marti avem o zi insorita, dar rece, cu vant intens in sud, est, centru si in zonele montane. Maximele se opresc pe la 11 grade; iar noaptea in depresiuni, temperaturile se apropie din nou de pragul gerului.

