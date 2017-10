Romania trece duminica la ora de iarna, 29 octombrie va fi cea mai lunga zi din an 

Romania trece duminica la ora oficiala de iarna, ora 4.00 devenind ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 29 octombrie sa fie cea mai lunga din acest an. In noaptea de sambata spre duminica, Romania revine de la ora de vara, care se aplica din ultima duminica a lunii martie, la ora Europei de Est sau Timpul Legal Roman. Astfel, incepand de duminica, Romania va avea doua ore avans fata de timpul universal coordonat (UTC), noteaza News.ro.

CFR Calatori a anuntat ca trecerea la ora Europei Orientale nu modifica mersul trenurilor in vigoare. Trenurile de calatori vor pleca din gari (statiile din care se formeaza) dupa ora oficiala de vara pana in noaptea de 28/29 octombrie 2017 ora 4 AM, care devine ora 3 AM.

In noaptea 28/29 octombrie 2017, cand ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de calatori care au ora de plecare din statiile de formare dupa ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren in vigoare, respectand ora Europei Orientale.

Trenurile de calatori aflate in circulatie dupa ora 4 AM, ora oficiala de vara, vor opri in statiile din parcurs stabilite, unde vor stationa pana la ora de plecare din orarul in vigoare dupa noua ora a Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanta scurta pana la statia finala isi vor continua mersul pana la destinatie.

Numerotarea fusurilor incepe de la meridianul de origine, care trece prin localitatea Greenwich din Marea Britanie, catre est. Pentru Europa, ora Europei Occidentale este ora fusului 0, a Europei Centrale este ora fusului 1, iar a Europei Orientale, ora fusului 2.

Romania se afla in fusul orar 2, iar Timpul Legal Roman se aplica din ultima duminica a luni octombrie pana in ultima duminica a lunii martie, cand Romania trece la ora de vara, iar diferenta fata de UTC este de trei ore.

In Romania, ora de vara a fost introdusa pentru prima data in 1932, intre 22 mai si 2 octombrie. Primii care au introdus ora de vara au fost germanii, incepand din 1916 (intre 30 aprilie si 1 octombrie). Au urmat britanicii, care au introdus ora de vara tot in 1916 (intre 21 mai si 16 octombrie). Alte tari care au introdus ora de vara au fost: Belgia, Denemarca, Franta, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia si Tasmania. Pe 19 martie 1918 a fost introdusa si in Statele Unite ale Americii, dar a fost folosita doar pana in 1919. Ora de vara este in prezent implementata in peste 70 de state, dar perioada variaza de la o tara la alta.