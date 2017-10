PSD si Adrian Cosac continua modernizarea comunei Vladesti!

O zi de toamna veselă, plina de culoare, petrecuta împreuna cu dl Cosac Adrian , cu dl presedinte Constantin Radulescu si cu toti cei care cred ca in comuna Vladesti, pe 5 noiembrie 2017, VOTAM cel mai bun primar PSD.

Am vazut proiecte derulate, am găsit lucruri incepute, am afat ca fapta te face om si ca a fi primar inseamna a asculta oamenii si a le fi alaturi in orice incercare.

Constantin Radulescu, presedinte PSD Valcea

Consolidarea aleilor pietonale, construirea de rigole colectoare ale apelor pluviale, consolidarea si modernizarea drumurilor locale, reprezinta o parte din prioritatile lui Adrian Cosac.

Pe 5 noiembrie, cetatenii localitatii Vladesti, voteaza PSD !

Voteaza Adrian Cosac, PRIMAR !

Campanie comuna Vladesti

La pas prin satele din comuna Vladesti, alaturi de echipa PSD. Am stat de vorba cu cetatenii, le-am prezentat oferta electorala si sunt convins ca le-am castigat increderea. Cu experienta in administratia publica locala, Adrian Cosac, candidatul Partidului Social Democrat, este primarul de care Vladestiul are nevoie!

Indemn cetatenii sa vina la vot si sa fie alaturi de noi, echipa PSD!

Uniti construim pentru oameni!

Eugen Neata – deputat PSD de Valcea