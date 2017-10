Primarul din Roşiile, Doru Diaconu, pregăteşte documentaţiile vizând extinderea rețelei de canalizare cu 9,7 km

De mai multe săptămâni încoace, primarul comunei Roşiile, Doru Diaconu, pregăteşte documentaţiile de atribuire a lucrării de extindere a rețelei de canalizare apă uzată și menajeră pe o distanţă de 9,7 km, o investiţie de 34 miliarde de lei vechi finanţată de Ministerul Dezvoltării Regionale. Un alt proiect este „Extindere rețea alimentare cu apă 25,3 km în comuna Roșiile, județul Vâlcea” (35 miliarde de lei vechi). Prinarul Diaconu spune că a mai depus acum la Ministerul Dezvoltării un proiect în vederea modernizării drumurilor prin asfaltare pe o lungime de 17 kilometri: „Din totalul celor 200 de kilometri de drumuri comunale, avem asfalt doar pe 20 de kilometri, restul drumurilor fiind în prezent pietruite până la ultima casă, cu excepţia celor din cătunul Budele, care au o lungime de peste doi kilometri, si este drumul de pământ. Tot prin O.G. 28 am depus un proiect pentru modernizarea iluminatului public pe o lungime de 12 kilometri, dar nu a prins finanţare. Este un proiect care, pe viitor ne asigura o mentenanţă mai redusă, deoarece noile becuri erau mult mai rezistente la fluctuaţiile de curent, pentru că au o durată de viată mai mare şi un consum de energie mult mai mic, probabil la jumătate din cât consumăm acum”. Un alt proiect în derulare pe OUG nr. 28 este drumul care leagă localitatea Roşiile de localitatea Grădiştea, prin satul Perteşti, având o lungime de 9,8 kilometri. În prezent, în localitate se derulează asfaltarea drumului comunal 79 Roşiile -Perteşti – Gradiştea cu fonduri prinse prin OUG nr. 28. Promisiunile constructorului sunt că, în decembrie, anul acesta se vor finaliza lucrările. Referitor la proiecte, la Roşiile s-a profitat de timpul frumos pentru a continua lucrările la reţeaua de apă şi canalizare. Investiţiile se demarează cu fonduri europene, prin Măsura 3.2.2., proiect integrat, depus în anul 2009 şi declarat eligibil, dar fără finanţare la momentul respectiv. Proiectul cuprinde patru linii: înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă pe o lungime de 13,6 kilometri şi sistem de canalizare pe o lungime de 11,6 kilometri, dar şi construirea unei staţii de epurare, asfaltarea unui drum comunal în lungime de 1,6 kilometri în satul Balaciu, respectiv drumul comunal 83 şi dotarea căminului cultural cu costume populare, aparatură de sonorizare, instrumente muzicale şi mobilier. În prezent lucrările sunt în grafic, fiind executate în procent de 75%. Cele două puţuri au fost forate, staţia de epurare a fost montată şi s-au făcut inclusiv probe de funcţionalitate: „Suntem în grafic, se lucrează pe toate fronturile, până când timpul ne va permite. Am avut noroc că am avut parte de un constructor care ş-a dat interesul, iar lucrările sunt de cea mai bună calitate. În vara viitoare cu siguranţă pe acest tronson de reţea se vor face branşările la sistem”.