Diana Ionescu (Patru), MUTENIA PAMANTULUI din Consiliul Local Ramnicu Valcea

Diana Maria Ionescu (fosta Patru), consilier local in municipiul Ramnicu Valcea, detine trista performanta de a nu fi rostit un cuvintel in Consiliul Local din iunie 2016 pana in prezent. Nici macar un…passs! Ea nu este singura taietoare de frunza la caini in Consiliul Local, dar ea straluceste prin aceasta mutenie absoluta! Si-atunci, ne miram cum de domnii si doamnele inteligente de la Club Rotary au acceptat ca aceasta Mutenie a Pamantului sa le fie presedinte in perioada 2018-2019?!