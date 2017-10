Va fi IARNA GREA in judetul Valcea! Toate institutiile MOBILIZATE!

Sala Consiliului Judetean Valcea, 24.10.2017 – Intalnire cu primarii,viceprimarii si conducerile unitatilor scolare din judet.

Probleme dezbatute:

-pregatirea pentru sezonul de iarna (contracte de deszapezire;stocuri de materiale;centre de primire pentru persoanele cu probleme sociale)

-modul de actiune al Comitetelor locale pentru Situatii de Urgenta in cazul codurilor generate de precipitatii;

In perioada urmatoare echipe multi-institutionale conduse de prefect si subprefect vor verifica situatia fizica a pregatirii de iarna in localitatile judetului.

-problema sigurantei in unitatile scolare din judet si aportul administratiei locale la asigurarea pazei in incinta scolilor si/sau a asigurarii altor mijloace tehnice

-prezentarea in linii generale a necesitatii si oportunitatii implicarii administratiilor locale in proiectul „Craciun in Oltenia de sub munte” derulat de catre Episcopia Ramnicului si Consiliul Judetean Valcea in parteneriat cu Institutia Prefectului Valcea.

Le multumesc edililor prezenti si sunt convins de implicarea acestora in rezolvarea problematicii expuse !

Multumesc ,de asemenea ,Consiliului Judetean Valcea pentru buna colaborare pe care o avem pe linia administrativa !

Florian Marin, prefectul judetului Valcea