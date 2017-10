Presedintele AAPRO, Marian Florea, si primarul Mugur Marcoianu reprezinta Romania la Conferința Asociației Internaționale a City Managerilor din San Antonio – SUA

Motive de mandrie pentru valceni! România este invitată și participă in aceste zile, la San Antonio, Texas, SUA la cea de-a 103-a ediție a Conferinței Asociației Internaționale a City Managerilor. Țara noastră este reprezentată de Presedinte Aapro Florea Marian, președintele Asociației Administratorilor Publici din România, Robert Kristof, administratorul public al municipiului Timișoara, dar și de primarul comunei Măciuca, Mugur Marcoianu

Asociatia city/county managerilor infiintata in SUA si apoi devenita internationala (ICMA) are 103 ani de existenta (!) si AAPRO este afiliata acesteia din anul 2014.

In cifre, Conferinta Anuala din acest an inseamna mii de participanti si peste 200 de companii cu materiale si/sau standuri de prezentare. In termeni calitativi – o noua lectie de organizare cu tot ce implica un eveniment de asemenea anvergura: logistica, afisaj, media, servicii, voluntari, prezenta on-line si cu aplicatii pentru smart devices, speakeri de marca, transmisii live, evenimente in cadrul evenimentului, etc.

In afara de activitatile specifice unei Conferinte de acest gen (workshopuri, vizite pe teren, mese rotunde, forumuri, sesiuni de training si coaching, schimburi de bune practici), cei doi Administratori Publici din Romania si primarul Mugur Marcoianu participa si reprezinta Romania la urmatoarele intalniri oficiale:

– intalnirea Comitetului International al ICMA

– intalnirea Retelei Europene a City Managerilor (membrii din Europa ai ICMA)

– intalnirea Organizatiilor (asociatiilor) Nationale Afiliate ICMA

Cei doi reprezentanti ai AAPRO vor avea interventii in cadrul intalnirii Retelei Europene.

Intalnirea asociatiilor afiliate ICMA a fost extrem de non-formala, dupa o scurta introducere din partea gazdelor, toti cei prezenti fiind invitati sa ofere cateva informatii despre guvernanta locala si asociatiile nationale din tarile reprezentate si sa schimbe datele de contact.

Rolul esential (si global) al City / County Managerului , ca lider al organizatiei dar si al comunitatii din care face parte, este acela ca, prin atragerea si generarea de oportunitati de investitii si afaceri noi in zona de interes si printr-o abordare strategica orientata spre cetatean, societatea civila si mediul de afaceri, sa asigure premisele pentru dezvoltarea sustenabila si prietenoasa cu mediul a comunitatii (in plan strategic) si servicii publice din ce in ce mai optimizate si accesibile care sa aduca o imbunatatire tangibila si constanta a calitatii vietii oamenilor din comunitatea guvernata (in plan operational), toate acestea in conditii de transparenta si consultare participativa a membrilor comunitatii.