CNG România la Forumul Internațional de Gaz de la Sankt Petersburg, Rusia 2017

Comunicat de presă

CNG România la Forumul Internațional de Gaz de la Sankt Petersburg, Rusia 2017

Râmnicu Vâlcea, octombrie 2017

Denisson Energy, firmă membră a grupului Antares, inițiatorul și coordonatorul proiectului CNG România, a participat în perioada 3-6 octombrie 2017 la Forumul Internațional de Gaz de la Sankt Petersburg – SPIGF, Rusia, care în acest an a ajuns la a 7-a ediție. Alături de liderii mondiali ai pieței petrolului și gazului, reprezentanți ai centrelor de inovare și institute de design, experți în industrie, academicieni, șefi de universități specializate și instituții de cercetare, Denisson Energy a fost reprezentat de Dumitru Becșenescu, Președinte al Antares Group și Președinte al Asociației Gazului Natural pentru Vehicule – NGVA România.

An de an, la SPIGF sunt dezbătute problemele actuale ale industriei gazelor naturale, liderii industriei luând decizii cu impact direct și imediat asupra pieței mondiale a gazelor. Unul dintre punctele centrale ale forumului a fost Conferința Experiența Mondială Privind Utilizare Gazului Natural pentru Transport: Tendințe, Securitate și Siguranță, Sustenabilitate. În cadrul acesteia, experți de top ai companiilor de producție, precum și ai mai multor ministere și asociații din industrie, au prezentat cele mai bune practici internaționale de utilizare a gazelor naturale drept combustibil alternativ.

În cadrul acestei conferințe Dumitru Becșenescu a fost invitat special în calitatea sa de inițiator al proiectului CNG România pentru a prezenta proiectul primei rețele de stații de alimentare cu gaz natural pentru vehicule ( CNG ) din România și pentru a vorbi despre situația industriei gazului natural pentru vehicule ( NGV ) pe plan național și regional.

“Participarea în cadrul Forumului International de la Sankt Petersburg ne certifică poziția de jucător important pe piața NGV din lume. Suntem bucuroși și onorați să prezentăm proiectul CNG România într-un cadru atât de select și de o asemenea anvergură, să împărtășim experiențele noastre și să primim feedback pozitiv din partea liderilor mondiali în domeniu. A fost o experiență foarte interesantă și utilă în dezvoltarea proiectului.” – a declarat Dumitru Becșenescu, președinte Antares Group și președintele NGVA România.

Forumul a fost puternic susținut de autoritățile federale și regionale ruse – Ministerul Energiei, Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Transporturilor, Administrația din Sankt Petersburg, dar și de asociațiile din industria de profil din Federația Rusă și din străinătate. Printre asociațiile prezente s-au numărat NGVA Europe, reprezentată de secretarul general Andrea Gerini și NGV Systems Italy reprezentată de președintele asociației, doamna Mariarosa Baroni.

Despre CNG România:

Proiectul derulat de Denisson Energy și de Asociația Gazului Natural pentru Vehicule – NGVA România în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei ( CEF ), vizează implementarea primei reţele de staţii de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat din România de-a lungul coridoarelor europene de transport.

În valoare de 5,2 milioane de EUR, proiectul beneficiază de o cofinanțare de 85% din partea Uniunii Europene și urmărește, printre altele, decarbonizarea și îmbunătățirea mobilităţii in Europa, prin amplasarea de stații de CNG pe axa centrală a coridoarelor europene de transport rutier TEN-T care leagă Centrul și Vestul U.E. cu statele din Sud-Vest și cu Marea Neagră. Astfel, coridorul Orient-Mediterana de Est conectează Ungaria cu Bulgaria via Calafat-Vidin, iar coridorul Rin-Dunăre conectează Ungaria cu Bulgaria via Giurgiu-Ruse, dar și UE cu Marea Neagră, Constanța fiind punctul terminus al coridorului.

Detalii despre proiect și stadiile de implementare ale acestuia puteți găsi accesând www.cngromania.eu .

Notă: Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului. Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm contactați:

Persoana de contact: Cătălin Văluțanu

E-mail: catalin.valutanu@antares-group.ro

Telefon: 0742.099.261