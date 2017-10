Percheziţii la firme de construcţii din Vâlcea suspectate de evaziune fiscală și spălare a banilor

Miercuri dimineaţă, mai multe percheziţii au avut loc în judeţul Vâlcea, dar şi în alte 8 judeţe in ţară, precum și în municipul București. Au fost vizate locuințele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor. Este vorba despre 36 de percheziţii, iar la acţiune participă poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.G.P.R. și sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş. Oamenii legii au descins la locuinţele unor suspecţi şi la sediile unor societăţi comerciale din judeţele amintite, fiind deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul construcțiilor. Conform IGPR, din cercetările realizate până acum au rezultat indicii că, în perioada 2012 – 2015, cei vizați, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, ar fi dezvoltat un circuit evazionist prin înregistrarea în contabilitate de achiziții fictive de mărfuri de la furnizori. Aceștia din urmă, pentru a justifica livrările efectuate, ar fi declarat organelor fiscale achiziții de la societăți comerciale de tip fantomă. Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de peste 2.175.000 de lei. Zece persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș pentru audieri.