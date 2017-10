ANUNT IMPORTANT! Octavian Avram nu mai este colaborator al Ziarului de Valcea!

ANUNT IMPORTANT! Domnul Octavian Avram nu mai este colaborator al publicatiei Ziarul de Valcea si, in consecinta, nu ne mai reprezinta interesele contractuale cu nici o unitate economica sau institutie de stat! Ii multumim domnului Avram pentru colaborare si il asiguram in continuare de prietenia si consideratia noastra sincera, dorindu-i succes in proiectele manageriale viitoare!

Tiberiu Pirnau, director Ziarul de Valcea