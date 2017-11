Tache Lovin conduce ALDE Valcea in stil dictatorial!

Tache Lovin conduce ALDE Valcea in stil dictatorial! Ultima isprava a lui Lovin: excluderea din partid a consilierului local, Eduard Varlan si propulsarea unui anonim in Consiliul Local Ramnicu Valcea. Nea Tache a trecut pe persoana fizica partidul si face ce-l taie capul, fiind aplaudat constant de o sleahta de yesemeni penibili. Membrii ALDE Valcea isi merita soarta daca ii permit unui astfel de personaj de joasa speta si caracter indoielnic (sa nu uitam cum a ajuns sa preia conducerea filialei si cum i-a injunghiat pe la spate – in sens metaforic – pe cei care l-au propulsat politic!).