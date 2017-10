Primarul Ionel Vlădulescu va construi o grădiniță nouă în satul Budești, o investiţie de 350.000 euro

Cu finanţare de la Ministerul Dezvoltării Regionale, primarul comunei Budeşti, Ionel Vlădulescu, va construi o grădiniță nouă în satul Budești, o investiţie de circa 350.000 euro. În primăvara acestui an, administraţia locală din Budeşti a depus la Ministerul Dezvoltării şase proiecte pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Primarul Ionel Vlădulescu spune că prioritară în acest mandat este infrastructura, pe care doreşte să o finalizeze în următorii trei ani: „Este vorba despre asfaltări de drumuri, construirea de punţi pietonale, construirea de poduri peste pârâul Sâmnic, lucrări pentru extinderea reţelei de canalizare în satul Linia şi Racoviţa şi lucrări în continuare, pentru terminarea DC 31 Bercioiu – Gâltofani, în lungime de 4,5 kilometri”, a precizat primarul Ionel Vlădulescu. Tot în primăvara acestui an, primarul comunei Budeşti, Ionel Vlădulescu, a precizat că administraţia locală a întocmit un proiect pentru amenajarea unui drum care scurtează durata timpului pe care locuitorii din Budeşti îl pierd în trafic pentru a ajunge în Râmnic. Proiectul este unul amplu şi va fi depus în vederea finanţării pe fonduri europene: „Este vorba despre modernizarea a 6,5 kilometri de drumuri de tarla, un al doilea proiect prevede asfaltarea a 3,5 kilometri de drum comunal şi un pod peste pârâul Sâmnic, care face legătura între DJ 678 Barza şi va ieşi la DN 67, la hidrocentrala de la Râureni, un drum care scurtează foarte mult timpul pe care trei sferturi dintre cetăţenii din Budeşti îl pierd pentru a ajunge în oraş, decongestionând totodată intersecţia de la brutăria Budeşti de la DN 7. Prin acest proiect îmi doresc să creez o zonă de dezvoltare în acea parte a localităţii şi vom începe prin construirea acestui drum. Sunt proiecte care vor dura, vor necesita o finanţare foarte mare şi o perioadă de implementare mare, şi nu vor fi lucrări de pe o zi pe alta, sau de pe o lună pe alta”. Budeştiul este printre localităţile unde se va derula proiectul de canalizare cu bani europeni prin master planul judeţului, însă, din fonduri guvernamentale, se va realiza sistemul de canalizare în zona industrială: „Suntem prinşi în master planul judeţului, dar mai există un tronson pe raza localităţii cu care nu am fost prinşi, pentru că aveam deja contract de lucrări pentru această investiţie. Acest proiect include extinderea reţelei de canalizare în satele Linia şi Racoviţa, pe o lungime de peste 10 kilometri. Pentru acest proiect vom primi finanţare prin PNDL-2. Este o investiţie importantă, mai ales că, în acea zonă, care va beneficia de canalizare se află şi zona industrială, iar pentru investitori este foarte importantă canalizarea. Dacă, prin proiectul care se va derula prin master planul judeţului şi cel depus la Ministerul Dezvoltării vom primi finanţare, se va închide în toată localitatea sistemul de canalizare”.