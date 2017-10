Primarul din Păușești Măglași, Alexandru Dediu, va extinde rețeaua de alimentare cu apă în localitate

Prin intermediul finanţării Programului Naţional de Dezvoltare Locală, primarul comunei Păușești Măglași, Alexandru Dediu, va extinde rețeaua de alimentare cu apă în localitate, fondurile alocate fiind de 1,4 milioane de lei. La iniţiativa primarului Alexandru Dediu, Consiliul Local al comunei Păuşeşti Măglaşi a aprobat în primăvara acestui an implementarea proiectului „Extindere şi modernizare Şcoala Valea Cheii, comuna Păuşeşti-Măglaşi, judeţul Vâlcea”. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), potrivit legii. De asemenea, a fost desemnat Alexandru Dediu, în calitatea sa de reprezentant legal al UAT Comuna Păuşeşti-Măglaşi, pentru a reprezenta Comuna Păuşeşti-Măglaşi în relaţia cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în derularea proiectului. Pe lângă aceste proiecte, Alexandru Dediu a informat că, prin accesarea fondurilor europene s-a reuşit şi finanţarea proiectului în vederea modernizării infrastructurii rutiere, dar şi înfiinţării unui Centru medical de permanenţă în localitate. „Mai am un proiect depus pe Măsura 7.2, pentru asfaltarea drumurilor comunale pe o lungime de 6 kilometri, care a acumulat 55 de puncte. Este un punctaj destul de bun, care va prinde cu siguranţă finanţare europeană. Pe Măsura 8.1. mai avem un proiect în vederea înfiinţării unui Centru medical de permanenţă, pentru care se lucrează la documentaţie. Proiectul include cabinet medical, dotarea clădirii cu aparatură medicală, ecograf, dar şi ambulanţă. Pentru demararea acestui proiect am format o echipă cu un medic care este acreditat de Ministerul Muncii. Vom avea un mic spital, care se va amenaja în fosta clădire a primei şcoli care s-a înfiinţat în localitate. În proiect intră şi lucrările de reabilitare, modernizare şi dotare a cabinetelor, modernizarea grupurilor sanitare şi amenajarea unei săli de mese”, a spus primarul Alexandru Dediu. Primarul mai spune că centrul de permanenţă medical va fi veriga între medicul de familie şi urgenţe, iar scopul principal al centrului este ca pacientul să beneficieze de consultanţă medicală indiferent de oră, inclusiv la sfârşit de săptămână sau în zilele de sărbătoare. Oamenii vor avea astfel acces la un medic generalist, care să-l consulte, să le dea un tratament sau să-l trimită cu ambulanţa, în cazuri grave, la spital.