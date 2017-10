Fiul fostului prefect Mircea Perpelea, angajat expert la Institutul Cultural Român

Fiul fostului prefect Mircea Perpelea, Octavian, a ajuns pe „cai mari” şi s-a angajat la Institutul Cultural Român, venit pe „pilă masonică” via Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Perpelea senior a plecat la începutul acestui an la ambasada României din Albania, după ce a lucrat ani de zile la Banca Naţională pe salarii extrem de grase. În urmă cu un an, la restaurantul Posada (care îi aparţine omului de afaceri Nicolae Barbu) a avut loc căsătoria fiului fostului prefect Mircea Perpelea, Octavian, care a făcut o nuntă grandioasă cu peste 500 de invitaţi cu fata fostului consilier judeţean din perioada 2004-2008 de la Partidul Conservator, Ion Deaconu.