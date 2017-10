Deputatul PSD Eugen Neata – intalniri cu primarii din sudul judetului 

In mandatul de parlamentar pe care valcenii mi l-au incredintat, imi voi respecta promisiunile, voi fi un sprijin real pentru primari, administratiile publice locale si cetateni, indiferent de coloratura politica.

Ieri, m-am deplasat in zona de sud a judetului, am stat de vorba cu primarii, am dezbatut asupra problemelor ridicate de acestia, am discutat despre programul de guvernare si despre masurile realizate de coalitia parlamentara.

Voi ramane in continuare acelasi om, un om care iubeste oamenii si doreste sa faca lucruri bune pentru ei si judet.

Am demonstrat ca noi, echipa Partidului Social Democrat, suntem o echipa unita, care prin ceea ce face arata ca este aproape de cetateni, isi respecta promisiunile si programul de guvernare.

Deputat PSD de Valcea, Eugen Neata