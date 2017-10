Vreau arestarea lui Kovesi! 

Am convingerea ferma ca sefa DNA Laura Kovesi este un imens pericol pentru siguranta nationala si ca Romania nu-si va gasi linistea pana cand aceasta nulitate profesionala, care conduce un parchet plin de achitari si cu magistrati cu comportament de interlopi nu va fi zburata din functie.

Cred cu tarie ca Laura Kovesi trebuie arestata! Din pacate pentru natiunea asta, nu sunt singurul care gandesc asa. Suntem nenumarati, iar printre primii care au clamat aceasta necesitate a fost ex-presedintele Traian Basescu care in vara acestui an a rabufnit cu subiect si predicat: “Aceasta femeie trebuie arestata pe loc, sacrifica vieti si destine pentru propria sa glorie. Ea trebuie incatusata, trimisa la beci, unde a trimis atatia oameni nevinovati si pe urma, procurorii obligati sa faca dosare, sa vina martori”. Sa nu uitam ca Basescu, cu toate pacatele lui, o stie cel mai bine, e cel care a creat-o pe aceasta individa, pe care a asimilat-o “statului mafiot”.

Aceasta nulitate profesionala cu zeci de achitari la activ in dosarele DNA pe care le-a “verificat”, si-a permis sa spuna dupa decizia Curtii Constitutionale pe OUG 13/2017, ca procurorii ei au facut bine in dosarul care ea l-a supervizat pas cu pas, dovedind ca nu da doi bani pe prevederile din lege care spun ca magistratii care nu respecta deciziile Curtii Constitutionale comit abateri disciplinare.

Aceasta nulitate profesionala, cum au semnalat atatia lideri de opinie, a nenorocit ideea de justitie, a compromis intreaga lupta anticoruptie, a semnat Protocolul abuziv dintre PICCJ si SRI din 2009 prin care s-a parafat “campul tactic” al SRI in justitie, care a semanat teroarea in societate.

Este credinta mea ferma ca nu pot fi roman respectat in lume cu o individa cu atat tupeu si dispret fata de lege, intr-o functie atat de importanta, care ne transforma alesii in “corupti”, cu consecinta blamarii intregii natiuni, iar atunci cand alesii distrusi de ea la imagine si cariera sunt achitati definitiv, nu intelege sa-si ceara scuze si sa-si dea demisia. Nici macar dupa ce a fost dovedita cu inregistrari ca dadea ordine sa se fabrice dosare si sa se “decapeze” premieri nu a inteles sa plece, s-a apucat sa-si terorizeze subalternii si sa-i dea afara din DNA ca au demascat-o.

Acest fapt demonstreaza ca Laura Kovesi este bolnava: de putere, de cultul personalitatii. Alearga dupa medalii, se crede DNA in persoana, si mai ales minte de ingheata apele. Asa cum a mintit ca teza de doctorat ii apartine in totalitate.

Nu mai putem iesi in lume, fara ca strainii sa gandeasca despre noi romanii ca suntem o tara de corupti, de vreme ce premieri, ministri, parlamentari, si lideri de partid sunt defilati zi de zi in catuse in fata presei la intrarea in DNA. Laura Kovesi nu era nimic din ce a ajuns sa fie, daca un alt personaj malefic ca ea – Florian Coldea nu o coopta in “statul mafiot” care a creat o justitie paralela, subterana, in baza unor protocoale pentru care cred ca semnatarii lor trebuie arestati de urgenta. Se vede cu ochiul liber ca romanii nu cred in teroarea catuselor!

Doua legislaturi la rand, romanii in majoritatea lor covarsitoare au votat PSD chiar daca liderii acestui partid au fost defilati in catuse, ei si numai ei, spre disperarea fortelor externe si interne care vor destramarea Romaniei. De 10 ani asistam cum marile parchete pline de procurori afoni juridic, dar teleghidati, au facut o justitie selectiva, urmarind sa lichideze ultimul partid care a ramas pe picioare. Bun sau rau, depinde de fiecare cum considera, PSD este singurul partid care mai reprezinta interesele acestei natiuni. Paradoxal, desi este rupt la dosare si zeci de exponenti ai acestui partid au fost retinuti, arestati si trimisi in judecata in ultimii 10 ani, romanii au votat PSD in procent covarsitor de fiecare data. De ce? Pentru ca PSD este singura optiune romaneasca care a mai ramas pe esichierul politic. Pe cine poti sa votezi azi in Romania? PNL nu mai exista, a fost cotropiti de niste marionete, care recita in cor placa cu “penalii” si e vandut intereselor straine! PNL este egal cu presedintele autist Klaus Iohannis, care aplauda abuzurile DNA-SRI si recita, pe repeat, placa cu “penalii”. USR e un partid plin de specimene infantile, provenite din ONG-uri sorosiste, de care ti-e sila sa te apropii. UDMR are o singura preocupare, autonomia maghiara in propria nostra tara si incitarea la discordii, fara sa realizeze ca romanii au raspuns cu cea mai mare dragoste si toleranta, acceptand aceasta formatiune in Parlament, desi nu e partid politic, ci asociatie.

Asta nu au inteles exponentii Binomului DNA – SRI, ca lumea va vota si in continuare PSD. Oricate dosare va fabrica DNA liderilor acestui partid, el va obtine majoritatea pentru ca nu mai exista forta politica romaneasca care sa apere interesele acestei natiuni. Inamicii externi ai Romaniei au dezvotat un razboi al catuselor atat de sinistru contra Romaniei incat au atins performanta sa dea la o parte toate partidele ca sa aduca tehnocrati numiti de la Bruxelles la putere. Tehnocrati care s-au dovedit a fi niste tradatori care ne-au blocat toate fondurile europene si vindeau tara pe bucatele, incat erau sa ne bage in faliment total… romanii nu mai vor in veci vreo guvernare tehnocrata. Cine vrea sa vada, vede! Iar azi, de disperare ca PSD ramane pe picioare, razboiului catuselor i s-a aliat armata unor multinationale si banci, care saboteaza bugetul de stat si nu mai platesc impozite (evazionand profitul) doar doar sa cada actuala guvernare pentru ca nu va putea plati pensiile si salariile.

Si in tot acest peisaj, cand credeam ca DNA a incetat cu vanatoarea guvernamentala dupa ce Curtea Constitutionala i-a redactat un adevarat rechizitoriu in baza caruia Inspectia Judiciara i-a trimis in judecata disciplinara pe procurorii de caz Bulancea, Uncheselu si Dumitriu pentru dosarul cu OUG 13, iata ca DNA recidiveaza. Atenteaza iar la Guvernul Romaniei intr-un nou atac jegos, care incalca toate regulile unei anchete penale responsabile. Dincolo ca nu poti ancheta penal un act al guvernului (ordonanta sau hotarare de guvern), faptul ca DNA a emis un comunicat de presa in care a acuzat de infractiuni membri ai Guvernului, incalcand astfel prezumtia de nevinovatie, incalcand directivele UE in materie, ne face iar de rahat in fata intregii lumi, inainte sa se stabileasca juridic o vinovatie si inainte ca partile acuzate sa se poata apara. Este o noua mostra a amenintarilor la siguranta nationala izvorate din parchetul condus de Kovesi.

Ca milioane de romani, sunt revoltat!Vreau liniste in tara mea!

Vreau ca politicienii alesi de popor sa conduca tara fara sa fie haituiti de niste procurori nenorociti, care au fabricat sute de dosare si nu raspund niciodata cand li se dovedesc abuzurile prin achitari din instanta.

Vreau sa nu mai vad procurori nenorociti care distrug firme romanesti si le baga in faliment, fara sa raspunda pentru distrugerea destinelor investitorilor, angajatilor si familiilor lor.

Vreau sa nu mai vad judecatori si procurori ingroziti de teroarea DNA si a SRI, care nu mai apara Drepturile Omului, si care ajung de frica sa execute justitiabilii de teama sa nu ajunga victimele unor dementi de la DNA.

Vreau sa am o Justitie pe bune in tara mea!

Vreau ca procurorul sa nu mai fie egal cu judecatorul.Vreau legea raspunderii magistratilor!

Vreau sa nu mai aud de lupta anticoruptie cata vreme la anticoruptie avem niste derbedei, care nu raspund cand fabrica dosare. Vreau sa nu mai aud de Negulesti, Unchesei, Bulanci, Mirici si alte specimene de acest gen.

Vreau arestarea lui Kovesi!

PS – In comunicatul DNA pe acest caz nu se spune care e paguba concreta, in conditiile in care prejudiciul este unul din elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu. Se spune doar: “a fost cauzat un prejudiciu statului roman, precum si o vatamare a drepturilor si intereselor legitime ale Administratiei Nationale Apele Romane, prin lipsirea dreptului de administrare asupra celor doua bunuri”. Cand ati mai vazut comunicate ale DNA fara indicarea, macar estimativa, a unui prejudiciu? Un milion de lei, zece milioane, o suta…?!? “Lipsirea dreptului de administrare”? Astia chiar ne cred tampiti! Pai daca terenul e tot proprietate publica a statului – ca nu s-a schimbat regimul juridic ci doar a fost trecut din administrarea ANAR, in administrarea CJ Teleorman – unde a pierdut statul dreptul de administrare, cand tot el il administreaza in continuare, prin Consiliul Judetean Teleorman?!? Sau in mintea stramba a procurorilor DNA, CJ Teleorman e SRL-ul lui Dragnea? Ca la ei si TelDrum e tot firma lui Dragnea, chit ca toate actiunile firmei sunt la vedere de ani de zile pe numele altor persoane…