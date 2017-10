Pe judecatorul Bogdan Mateescu de la CSM il iubesc barbatii! Si el pe ei!

“Eu cred ca e un barbat frumos, destept si corect, modest altruist, luptator pentru independenta magistratilor, doreste din tot sufletul sa nu mai fie acoperiti in sistem. E prietenul pe care si-l doreste oricine! Reprezinta cu cinste judecatorii. Vivat!… raman un admirator! Da autografe?” – In caz ca nu v-ati prins, este vorba despre judecatorul Bogdan Mateescu din CSM, tanara speranta a judecatorilor din Romania, iar cel care are astfel de cuvinte de lauda pentru tanarul magistrat este tot un membru CSM, dar nu unul din actualul Consiliu, caci astia sunt mai zgarciti la vorba, ci un fost vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Este vorba despre fostul procuror Liviu Dascalescu care mai ca ne convinsese ca il stimeaza nespus pe Mateescu. Caci, daca iarasi nu v-ati prins, descrierea lui Dascalescu facuta lui Mateescu era un pamflet si trebuia tratat ca atare. Fostul vice din CSM a tinut sa isi manifeste pe Facebook sustinerea pentru demersul minoritatii din CSM care a avizat proiectul pe Legile Justitiei, printr-o postare in care a transmis ca votul presedintei ICCJ judecatoarea Cristina Tarcea este cel care conteaza pentru dansul.Intrebat de prietenii virtuali mai putini cunoscatori intr-ale Justitiei cine este judecatoarea Tarcea, s-a iscat o discutie care a dus catre „flacaiasul de la Ramnicu Valcea” sau „derbedeul de om” (nu am spus noi, asa a fost caracterizat in spatiul virtual), care a sustinut despre sefa ICCJ ca este „naiva” pentru votul pozitiv dat Legilor Justitiei. La astfel de reactii, Dascalescu si-a rugat prietenii sa nu il starneasca, alegand sa posteze, ironic, evident mesajul de mai sus. Ne bucura ca unii dintre cei care au fost in CSM inca mai spera in insanatosirea sistemului si vad tabloul intreg al evenimentelor si al caracterelor, nu distorsionat cum se pare ca se vede in interiorul CSM.

Sursa: luju.ro