Flacara Violet la CJ Valcea! Presedintele Radulescu este sfatuit zi de zi de consilierul ezoteric Mihaila?!

Pe la Consiliul Judetean Valcea isi face veacul de ceva vreme un domn, care zice ca este inginer, pe numele lui Adrian Mihaila. Propulsat politic in mod tulburator si uimitor de presedintele PSD Valcea, Constantin Radulescu, acest domn are misiunea de a purta Flacara Violet (sau poate rosie?!) pe la CJ Valcea. Mai ezoteric de felul lui, Mihaila sta mai tot timpul in Sfera lui la CJ si mai iese din cand in cand…

Vâlceanul Adrian Mihăilă a deschis un boutique plin de rafinament şi un pic ezoteric, unde toate lucrurile sunt speciale: cărţile, cafeaua, băuturile, atmosfera.

Ne-a făcut plăcere să-l intervievăm pe acest boier vâlcean şi să-l iscodim în legătură cu SFERA lui cu totul specială de pe Splaiul Independenţei din Rm. Vâlcea, nr. 8, bloc 9 – scria criterii.ro in urma cu ceva timp.