Restaurante OK, un BRAND local cu care toti RAMNICENII se mandresc!

Ideea dezvoltarii unui lant de restaurante s-a nascut în anul 1998, într-o perioadă în care nevoile societății democratice erau multiple. Curajul și initiativa au condus la deschiderea unei afaceri care s-a dezvoltat treptat, ajungand în prezent un simbol și un loc de referinta pentru orice vâlcean.

Prima locație – PIZZA BAR OK – plasată în centrul orașului lângă Primăria Municipiului, a devenit rapid un loc de coagulare al tineretului și nu numai, al tuturor celor care descopereau placerea de a servi masa in oraș, ajungând treptat în topul preferințelor elitei vâlcene. Câstigand aprecierile clienților nostri și devenind neincapatori de multe ori, am simtit nevoia sa ne extindem printr-o retea de servicii de Delivery, Catering și Catering Industrial, care sa ajunga direct în casele si sufletele oamenilor.

Am format echipe de profesionisti, ne-am impus standarde inalte, am conceput meniuri specializate cu retete culese din diferite culturi, formand un cadru ce imbina elegant estetica spatiului cu arta culinară, dând naștere astfel la conceptul ”Restaurante OK” ce a presupus inaugurarea unor noi spații cu personalitate și specific diferit (OK Cafe, OK Pub&More, OK Hanul Haiducilor). Astfel s-a creat o gama variata de la restaurantul clasic, cramă, pub, restaurant cu specific romanesc, tavernă, pub sport, cofetarii, pub irlandez, han, etc.

Datorită zonei turistice ofertante pe care o reprezintă județul nostru, începând cu anul 2003 am lărgit aria serviciilor de alimentație publică și turism oferind spații de cazare de cea mai bună calitate atât pe raza municipiului – Ok Castel, Vila Boierului, Vila Zăvoi, cât și în zona montană – Hanul Haiducilor – Obârșia Lotrului.

Atentia noastra s-a orientat și către arta și design, astfel ca mobilierul din lemn masiv, elementele de decor, picturile in ulei, lustrele somptuoase, vitraliile discrete, si stucaturile aurite se armonizeaza elegant si subtil, creand un interior de un rafinament nobiliar (Ok Casa Vâlceană, Ok Vila Boierului, Ok Taverna Zăvoi, Ok Street Pub)

Prin devotamentul nostru față de păstrarea calității serviciilor, a standardelor impuse de vremurile parcurse și mai ales datorită inovației în domeniu pe plan local, am devenit un lider de piață, cel mai mare operator din municipiu.

Responsabilitate noastra este buna-dispozitia si rasfatul clienților noștri! In locatiie OK vrem să se regăsească plăcerea de a petrece cele mai importante momente ale zilei: rafinamentul cafelei de dimineață, prânzul delicios și sănătos in familie, petrecerile alaturi de cei mai dragi prieteni sau clipele de neuitat din viata tuturor.