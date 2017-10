Primarul Constantin Banacu va construi un dispensar nou în comuna Bărbătești

În vara acestui an, comuna Bărbăteşti, administrată de primarul Constantin Banacu, a fost inclusă în lista obiectivelor de investiţii pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL II) în perioada 2017-2020, cu două proiecte în valoare totală de 25 miliarde lei vechi: „Schimbare învelitoare și reabilitare Școala Negrulești în comuna Bărbătești, județul Vâlcea” (circa 5 miliarde de lei vechi); „Construire dispensar în comuna Bărbătești” (peste 20 miliarde de lei vechi). PNDL este un program de finanțare multianual și are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare necesare pentru a crește atractivitatea climatului investițional al localităților din România. Programul finanțează proiecte diverse, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie. În data de 8 septembrie 2017, a avut loc la Bărbătești, Festivalul dansului popular vâlcean Brâul de Aur, ediția a 46-a, eveniment de tradiție al comunei. Primăria Bărbăteşti, în colaborare cu Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, Consiliul Local Bărbătești şi Căminele Culturale Bodești și Bărbătești, au lucrat luna trecută la ultimele detalii organizatorice pentru ca evenimentul să fie unul de succes, aşa cum au fost obişnuiţi invitaţii, de fiecare dată: „Festivalul «Brâul de aur», de data aceasta, s-a desfăşurat la baza sportivă, deoarece locuitorii în vârstă îşi doresc acest lucru. Acolo, pe Valea Otăsăului, unde s-a desfăşurat în ultimi trei ani, era mai greu de ajuns, mai ales pentru vârstnici. Având în vedere faptul că formaţia invitată a fost una de joc, la bază sportivă a fost loc suficient pentru că oamenii să se simtă bine. Am invitat cea mai bună formaţie din Banat, Petrică Nicoară Sârbu, Armin Nicoară, Fane Bănăţeanu, Ramona Călean şi încă alţi saxofonişti şi sunt convins că spectacolul a fost unul foarte frumos. S-a păstrat tradiţia, s-a plecat cu căruţele, numai că traseul a fost mai scurt”, a declarat primarul Constantin Bănacu. De la orele 13.00, au urcat pe scenă ansamblurile de muzică populară invitate din judeţ, iar de la orele 17.00 a început spectacolul propriu-zis, iar de la 22.00 sărbătoarea s-a încheiat cu un superb foc de artificii.